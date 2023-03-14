Как работают мобильные группы, которые защищают Киевскую область от атак Shahed — фото 14 марта, 11:49 Мобильные группы ПВО дежурят круглосуточно (Фото:t.me/landforcesofukraine)

В Сухопутных войсках показали работу мобильных груп ПВО, которые защищают Киевскую область от атак иранских дронов Shahed.

Как отметили в командовании Сухопутных войск, такие группы дежурят круглосуточно.

Их экипаж состоит из нескольких человек, как правило, из водителя, пулеметчика или оператора ПЗРК. Они должны постоянно находиться в боевой готовности: добраться до определенной позиции и приступить к выполнению боевой задачи.

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«Пулемет калибра 12.7 мм. с эффективной дальностью поражения воздушных целей до 2.4 км — служит оружием для уничтожения Шахедов, которыми россияне еженедельно атакуют столицу. Этот экипаж имеет не только необходимые возможности, но и опыт „приземления“ таких дронов», — говорится в сообщении.

Кроме постоянной готовности к применению зенитного вооружения, мобильная огневая группа способна непрерывно предоставлять информацию о воздушной обстановке на подступах к столице.

В ночь на 9 марта во время массированной атаки для ударов по Киеву РФ применила практически все виды вооружения, включая дроны Shahed и до почти всего наименования крылатых ракет.