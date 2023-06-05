«Астрономические вещи». Как много вооружения партнеры поставили Украине — Катков из Defense Express 5 июня, 11:54 NV Премиум Eurofighter и МиГ-21 летят после выполнения совместной боевой практики НАТО по контролю воздушной безопасности (Фото:Royal Air Force)

В администрации США довольны тем, что «покрыли потребности» Украины для проведения ее контрнаступления.

Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Radio NV оценил, насколько много вооружения предоставили союзники.

«Нам поставили астрономические вещи», — уверяет эксперт.

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По его мнению, во время подобных оценок нужно каждый раз учитывать возможности Украины по закупке вооружения за собственные средства.