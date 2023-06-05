«Астрономические вещи». Как много вооружения партнеры поставили Украине — Катков из Defense Express

5 июня, 11:54
NV Премиум
Поделиться:
Eurofighter и МиГ-21 летят после выполнения совместной боевой практики НАТО по контролю воздушной безопасности (Фото:Royal Air Force)

Eurofighter и МиГ-21 летят после выполнения совместной боевой практики НАТО по контролю воздушной безопасности (Фото:Royal Air Force)

В администрации США довольны тем, что «покрыли потребности» Украины для проведения ее контрнаступления.

Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Radio NV оценил, насколько много вооружения предоставили союзники.

«Нам поставили астрономические вещи», — уверяет эксперт.

Видео дня

Читайте также:
«Мы получим ATACMS». Экс-посол в США объясняет, как Вашингтон постепенно предоставляет все необходимое оружие Украине и какие риски учитывает

По его мнению, во время подобных оценок нужно каждый раз учитывать возможности Украины по закупке вооружения за собственные средства.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   США Евросоюз Вооружение F-16 Помощь Запада Радио NV Война России против Украины Помощь ВСУ наступление ВСУ Eurofighter Typhoon

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X