Как коррупция ворует нашу победу? — отвечают эксперты Radio NV на живой встрече в Киеве 22 апреля, 22:09 Дарья Каленюк и Юрий Николов — спикеры первой офлайн-встречи с Radio NV (Фото:NV)

Радио NV проведет первую офлайн-встречу со своими слушателями

26 апреля, в среду, в 18:00 в Киеве состоится первая живая встреча с гостями специального эфира Radio NV, начавшегося 24 февраля 2022 года.

Эксперты обсудят, как Украине побороть внутреннего врага — коррупцию, и почему этот процесс неразрывно связан с боеспособностью войска?

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На вопросы слушателей Radio NV будут отвечать спикеры :

Юрий Николов, редактор проекта «Наши деньги». Автор скандального расследования о яйцах в Минобороны.

Слушателям Radio NV известен благодаря расследованиям против крупных государственных предприятий и министерств. Юрий считает, что кризис — это возможность. Для одних это возможность набить карманы, для других — изменить общественное устройство, а именно многолетнее соглашение о коррупции в обмен на политическое молчание. Или «наши крысы украдут все деньги и нам не на что будет покупать снаряды».

Дарья Каленюк, исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции. Антикоррупционная активистка, повлиявшая на блокирование иностранных активов Януковича. Юрист, разрабатывавший механизм возврата денег Лазаренко народу Украины.

В эфире Radio NV Дарья не раз рассказывала о том, как коррупция разрушает нашу страну даже во время войны. Своей миссией считает запуск иммунной системы государства, чтобы такие организации как Центр противодействия коррупции стали не нужны. Потому что, наконец, заработают прокуратура и суды и контроль будет происходить автоматически.

Модератор встречи — главный редактор Radio NV Алексей Тарасов.

Как попасть на мероприятие, узнавайте здесь.

Онлайн-трансляция пройдет на всех площадках NV. Следите за обновлениями.