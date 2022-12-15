Украинское контрнаступление заставило руководство РФ изменить планы — Генштаб

15 декабря, 12:37
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Генштаб сообщил, как контрнаступление Украины изменило планы РФ (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, как контрнаступление Украины изменило планы РФ (Фото:Генштаб)

Украинское контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях заставило руководство РФ изменить планы.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«Учитывая успехи наших войск на Харьковском и Херсонском направлениях, военно-политическое руководство РФ было вынуждено внести соответствующие изменения в свои оперативные планы по захвату Украины», — сказал Громов.

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По его словам, теперь оккупационные войска РФ сосредоточили свои усилия на захвате Луганской и Донецкой областей.

«В ближайшей перспективе основные усилия врага будут сосредоточены на выполнении стратегической задачи установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями», — добавил Громов.

11 декабря министр обороны Алексей Резников заявлял, что Силы обороны возобновят активные контрнаступательные действия, когда почва замерзнет и станет более твердой для более легкого прохода техники.

https://www.youtube.com/watch?v=0THPkZjkNr0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Контрнаступление Война России против Украины

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