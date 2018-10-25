Что говорят украинские власти о срыве заседания совместной с Россией комиссии по рыбным квотам в Азовском море

Как сообщило Государственное агентство рыбного хозяйства, без распределения квот с российской стороной украинские рыбаки не смогут продолжать деятельность в Азовском море. В то же время народные депутаты утверждают, что продолжать работу комиссии, которая осуществляет такое распределение, не может из-за ее состава. В нем есть те, кто незаконно посещал Крым.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Госрыбагентство: Провести заседание необходимо

Государственное рыбное агентство заинтересовано в защите украинских рыбаков, говорится в официальном сообщении ведомства. Провести заседание нужно, чтобы защитить национальные интересы Украины в Азовском море. Госрыбагентство подчеркивает - договаривающиеся стороны ежегодно должны согласовывать хозяйственную деятельность в Азовском море для Украины и Российской Федерации в соответствии с международными двусторонними соглашениями и Конвенцией ООН по морскому праву.

После начала агрессии России против Украины совместные заседания комиссии проходили ежегодно. Об этом в комментарии НВ сообщил представитель президента в Автономной республике Крым Борис Бабин. По его словам, в этом году в повестку дня комиссии не включили вопрос по квотам на вылов, которые выдавались субъектам хозяйствования с оккупированного полуострова. Не включили и вопросы проверок, задержаний и похищений украинских рыбаков представителями пограничной службы ФСБ России.

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"Впервые с 2014 года этот вопрос вышел, как говорится, из тени, потому что эти совещания проводились ежегодно - и в 2014 году, и в 2015 в Сочи, и в 2017 в Ростове, и в 2016 в Киеве. На сегодня мы видим ситуацию, когда глава российской делегации, мало того, что, очевидно, посещал оккупированные территории в нарушение пунктов пропуска, а также еще, очевидно, руководил оккупационными властями в Крыму. Мы ожидаем надлежащего реагирования украинских правоохранителей", - рассказал Бабин.

Госпогранслужба: Участники комиссии отрицали посещение Крыма

Российская сторона комиссии прибыла в составе четырех человек. Они представители рыбоохранной и хозяйственной деятельности, отметил в комментарии НВ помощник главы Государственной пограничной службы, пресс-секретарь Олег Слободян. Все участники комиссии на границе отрицали, что посещали оккупированный Крым вопреки украинскому законодательству. Впрочем, если окажется, что они все-таки въезжали на полуостров не из Украины, пограничники могут запретить им въезд на длительное время - подчеркнул Слободян.

У нас не было доказательств, что они посещали оккупированый полуостров с нарушением украинского законодательства

"В данном случае, когда эти граждане РФ въехали в Украину, у нас не было убедительных доказательств о том, что они действительно посещали оккупированый полуостров с нарушением украинского законодательства. На данный момент у нас и не было никаких поручений от других правоохранительных органов в отношении ограничения въезда данных лиц или выполнения каких-то других действий в правовом поле. В то же время, с ними были проведены фильтрационные мероприятия, меры контроля второй линии. То есть, со всеми ними проводились собеседования", - сообщил помощник председателя Госпогранслужбы.

позиция Чубарова

Накануне народный депутат Рефат Чубаров прервал работу российско-украинской комиссии по вопросам рыбной ловли в Азовском море. Он настаивал, чтобы членов российской делегации выдворили из Украины и вызвал полицию. В комментарии Радио НВ депутат объяснил - глава российской делегации незаконно посещал Крым.

Украинская комиссия не может работать с комиссией, которую возглавляет преступник

"Комиссия сейчас не работает и идут какие-то консультации украинской комисии с соответствующими министерствами Украины, включая МИД. Комиссия прервала свою работу, потому что российскую делегацию возглавляет человек, который незаконно въезжал на территорию временно оккупированного Крыма. Итак, согласно законам Украины, он является преступником. Украинская комиссия не может работать с комиссией, которую возглавляет преступник", - заявил Чубаров.

Хозяйственную деятельность в Азовском море осуществляют около 90 предприятий. В прошлом году они выловили более 37 тысяч тонн рыбы.