«Не запаниковали ни на секунду». Комбриг рассказал, как зенитчики сбивали баллистические Кинжалы над Киевом 15 июня, 14:17 Остатки сбитой над Киевом российской аэробаллистической ракеты Кинжал (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Первый российский аэробаллистический Кинжал Х-47 4 мая над Киевом сбила 96-я зенитная ракетная бригада воздушного командования Центр. Как это было, АрмииInform рассказал ее командир — полковник Сергей Яременко (Гранит).

По его словам, никто не был уверен, что ЗРК Patriot способен уничтожать Кинжалы, а сам командир осознал, что это сделать удалось, только после исследования обломков экспертами.

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Все тренировки на системах до этого по разным типам баллистических ракет РФ проводили в режиме имитации. Однако и тогда результаты не были 100-процентными. На практике в Украине зенитчики 96-й бригады, которых обучали менее трех месяцев, смогли впервые в истории уничтожить аэробаллистический Кинжал, а затем закрепить успех, сбив уже шесть таких ракет.



«Всегда горжусь подчиненными, но на этот раз даже я был шокирован их выдержкой. Люди понимали, что непосредственно на них движутся баллистические ракеты. Они не запаниковали ни на секунду, действовали слаженно и организованно, распределили цели по секторам, обеспечили их уничтожение на минимальной дальности, достаточно высоко, чтобы уменьшить вероятность повреждений инфраструктуры», — рассказывает Яременко.

Сам он был на связи с командиром дивизиона и «понимал, какое это серьезное профессиональное и моральное испытание». Говорит, что после доклада о том, что воздушное пространство чистое и все цели уничтожены, эмоций никто не сдерживал. Позже защитники узнали, что среди этих целей было шесть Кинжалов.

Полковник рассказал, что за месяц работы ЗРК Patriot уничтожил уже более 80 воздушных целей.



6 мая командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил, что украинские военные впервые благодаря ЗРК Patriot сбили российскую аэробаллистическую ракету Кинжал в районе Киева в ночь на 4 мая. Представители власти говорили, что союзники «были приятно удивлены»

Позже в ночь на 16 мая Россия атаковала Украину 18 различными типами ракет, в том числе шестью Кинжалами. Их все уничтожили силы ПВО. СМИ сообщили о повреждении системы, однако уже 19 мая спикер ВС Юрий Игнат заявил, что она уже работает.

