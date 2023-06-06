После катастрофы на Каховской ГЭС. Боец с запорожского направления — о ситуации на линии соприкосновения и «фестивале бавовны» у оккупантов 6 июня, 20:12 NV Премиум Местные жители стоят на набережной реки Днепр в Херсоне (Фото:REUTERS/Ivan Antypenko)

Боец легиона Свобода Константин Денисов после совершенной россиянами катастрофы на Каховской ГЭС в интервью Radio NV рассказал, как происходят боевые действия на запорожском направлении фронта.

— Рашисты взорвали Каховскую ГЭС, подтоплено огромное количество украинских населенных пунктов. Это экологическая катастрофа. Как вы понимаете эту ситуацию с военной точки зрения?

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— Во-первых, россияне уже давно играли в экологический терроризм. Я думаю, что они были перепуганы украинским контрнаступлением. И используют любые возможности и меры (часто в ущерб себе), чтобы остановить украинское контрнаступление или нанести вред украинским мирным жителям, гражданским.

Но если глобально посмотреть, если проанализировать то, что и мы видели на территории Запорожской области, то все это логично можно вложить в такую строку — они просто уничтожают все украинское и все, что имеет отношение к Украине как независимому государству.

Мы удивляемся, что они взорвали Каховскую ГЭС и сегодня ряд временно занятых ими населенных пунктов подтоплен. Так, а что удивляться, если они даже, например, на территории Запорожской области своей артиллерией просто расстреляли в упор несколько церквей Московского патриархата. Они же там якобы такие православные, набожные, а при этом уничтожали храмы, которые находились в их, Московском патриархате. Поэтому логики здесь особой ты не увидишь.

Просто они в очередной раз доказали, что способны на любое преступление. Мы с ребятами общались перед вашим эфиром. У нас есть парень, который интересуется этими всеми культурными, историческими, конфессиональными вопросами. Он говорил, что около четырех зданий Московского патриархата россияне уничтожили на территории Запорожской области.

Инфографика: NV

— Вы находитесь на запорожском направлении. Для того участка фронта подрыв Каховской ГЭС что-то означает, что-то меняет?

— Сейчас ситуация с водой контролируется. В Запорожье вода есть. Вода нормальная. Я себе чаек заварил, сижу, пью. Представители областной администрации регулярно отчитываются о том или ином состоянии радиационной безопасности. Конечно, мы видели сообщения, что в определенных населенных пунктах начинает меняться уровень воды. Но как таковой угрозы я не вижу.

— Российские оккупанты, их Z-пропагандисты, начали писать о каких-то тревожных новостях с запорожского направления, что в очень тяжелой ситуации они находятся под Орехово; что не могут ответить на те обстрелы с нашей стороны. Как можно охарактеризовать ситуацию там? Говоря с военными экспертами, слышали такое мнение, что, возможно, под Орехово российские оккупационные войска в худшем положении. Можете ли вы это подтвердить?