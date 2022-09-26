Принудительная работа и пропаганда. Как Изюм пережил полгода оккупации — видео- и фоторепортаж НВ
Жители Изюма ждут гуманитарной помощи на центральной площади города (Фото:Наталья Кравчук / НВ)
Город Изюм в Харьковской области был оккупирован еще в начале марта и стал одной из главных баз оккупантов. В начале сентября Вооруженные силы Украины освободили город в результате успешного контрнаступления.
Почти весь центр Изюма был уничтожен вражескими бомбардировками.
Корреспондент НВ отправился в Изюм, чтобы узнать, как местные жители пережили полгода оккупации, как встречали украинских военных и как разрушенный город возвращается к жизни.
По словам изюмцев, у тех, кто оказывался на улице во время введенного оккупантами комендантского часа, забирали паспорта и отправляли на принудительные работы. Жители вынуждены были на них соглашаться, поскольку документы проверяли на каждом блокпосту.
Также они рассказывают, что мобильную связь блокировали, чтобы отрезать от информации из Украины и «навязывали информацию из России — что придут украинцы, нас всех в шеренгу поставят и расстреляют».
Один из изюмцев рассказал, что 10 сентября в городе была тишина, поскольку россияне из него бежали, а на следующий день он впервые увидел украинских военных.
«Слезы у всех были. Соседи обнимались, рыдали — наши пришли. Ну, вот я вспоминаю, у меня слезы наворачиваются на глаза», — говорит он.
В Изюме все еще нет водоснабжения, электроснабжения и газа.
Заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин пообещал, что электроснабжение возобновят через неделю, после чего появится и вода.
Фоторепортаж НВ из освобожденного Изюма
1. Изюмская гимназия № 1.
2. Разрушенный дом по ул. Покровская.
3. Центральная площадь Изюма, люди ожидают гуманитарную помощь на фоне многоэтажки, разрушенной в начале марта.
4. Изюмский городской отдел ГУМВД Украины в Харьковской области, в котором оккупанты устроили пыточную. Сейчас на месте проводятся следственные действия.
5. Изюмский районный сектор Государственной миграционной службы Украины.
6. Изюмский лицей № 4.
7. Пешеходный мост через реку Северский Донец, поврежденный во время обстрелов.
8. Массовое захоронение жертв оккупантов.
9. Массовое захоронение жертв оккупантов.
10. Массовое захоронение жертв оккупантов.
11. Комната в доме по ул. Первомайская 2, в котором после авиаудара в начале марта, погибли более 54 жителей.
12. Дом по ул. Первомайская 2, в которой после авиаудара в начале марта, погибли более 54 жителей.
13. Дом по улице Харьковская 3 после авиаудара в начале марта.
14. Разрушенный дом по улице Покровская.
15. Овца бродит между разрушенными домами.
16. Вид на Изюм с горы Каменец.
17. Воронка на фоне мемориального комплекса, гора Каменец.
18. Поврежденный автомобильный мост через реку Северский Донец и разбитая вражеская техника.
19. Женщина проходит мимо здания, вход в которое укреплен мешками с землей.
20. Жители Изюма.
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