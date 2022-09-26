Принудительная работа и пропаганда. Как Изюм пережил полгода оккупации — видео- и фоторепортаж НВ 26 сентября, 16:00 Жители Изюма ждут гуманитарной помощи на центральной площади города (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Город Изюм в Харьковской области был оккупирован еще в начале марта и стал одной из главных баз оккупантов. В начале сентября Вооруженные силы Украины освободили город в результате успешного контрнаступления.

Почти весь центр Изюма был уничтожен вражескими бомбардировками.

Корреспондент НВ отправился в Изюм, чтобы узнать, как местные жители пережили полгода оккупации, как встречали украинских военных и как разрушенный город возвращается к жизни.

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По словам изюмцев, у тех, кто оказывался на улице во время введенного оккупантами комендантского часа, забирали паспорта и отправляли на принудительные работы. Жители вынуждены были на них соглашаться, поскольку документы проверяли на каждом блокпосту.

Также они рассказывают, что мобильную связь блокировали, чтобы отрезать от информации из Украины и «навязывали информацию из России — что придут украинцы, нас всех в шеренгу поставят и расстреляют».

Один из изюмцев рассказал, что 10 сентября в городе была тишина, поскольку россияне из него бежали, а на следующий день он впервые увидел украинских военных.

«Слезы у всех были. Соседи обнимались, рыдали — наши пришли. Ну, вот я вспоминаю, у меня слезы наворачиваются на глаза», — говорит он.

В Изюме все еще нет водоснабжения, электроснабжения и газа.

Заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин пообещал, что электроснабжение возобновят через неделю, после чего появится и вода.

Фоторепортаж НВ из освобожденного Изюма

1. Изюмская гимназия № 1.

Фото: Наталья Кравчук / НВ

2. Разрушенный дом по ул. Покровская.

Фото: Наталья Кравчук / НВ

3. Центральная площадь Изюма, люди ожидают гуманитарную помощь на фоне многоэтажки, разрушенной в начале марта.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

4. Изюмский городской отдел ГУМВД Украины в Харьковской области, в котором оккупанты устроили пыточную. Сейчас на месте проводятся следственные действия.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

5. Изюмский районный сектор Государственной миграционной службы Украины.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

6. Изюмский лицей № 4.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

7. Пешеходный мост через реку Северский Донец, поврежденный во время обстрелов.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

8. Массовое захоронение жертв оккупантов.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

9. Массовое захоронение жертв оккупантов.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

10. Массовое захоронение жертв оккупантов.

Фото: Александр Медведев / НВ

11. Комната в доме по ул. Первомайская 2, в котором после авиаудара в начале марта, погибли более 54 жителей.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

12. Дом по ул. Первомайская 2, в которой после авиаудара в начале марта, погибли более 54 жителей.



13. Дом по улице Харьковская 3 после авиаудара в начале марта.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

14. Разрушенный дом по улице Покровская.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

15. Овца бродит между разрушенными домами.



Фото: Александр Медведев / НВ

16. Вид на Изюм с горы Каменец.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

17. Воронка на фоне мемориального комплекса, гора Каменец.



18. Поврежденный автомобильный мост через реку Северский Донец и разбитая вражеская техника.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

19. Женщина проходит мимо здания, вход в которое укреплен мешками с землей.



Фото: Александр Медведев / НВ

20. Жители Изюма.



Фото: Александр Медведев / НВ

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