Из-за роста прожиточного минимума. Как изменятся пенсии в Украине с 1 декабря
Максимальный размер пенсии составит 20 930 грн (Фото:National Bank Of Ukraine / Flickr)
С 1 декабря 2022 года размер пенсий будет увеличен для отдельных категорий пенсионеров. Рассказываем, с чем это связано.
В Украине проведут перерасчет пенсий для отдельных категорий пенсионеров, сообщает Пенсионный фонд.
В частности, речь идет о неработающих пенсионерах, шахтерах, людях, получивших инвалидность в результате войны, жертвах нацистских преследований и других категорий. Пенсии увеличатся по ряду причин: повышение прожиточного минимума, изменение показателя средней заработной платы, установление минимальной пенсионной выплаты неработающим лицам с полным страховым стажем.
Следовательно, с 1 декабря 2022 года размер пенсий будет изменен следующим образом:
- минимальный размер пенсии по возрасту (для неработающих пенсионеров) — с 2027 до 2093 грн (на 66 гривен);
- минимальная пенсия для шахтеров — с 6081 до 6279 грн (на 198 гривен);
- минимальная пенсия в случае потери кормильца семьям военнослужащих — с 4054 до 4186 гривен (на 132 гривны);
- минимальная пенсия для людей с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий вырастет на сумму от 138 до 429 грн;
- минимальная пенсия для ветеранов войны и членов семей погибших или умерших ветеранов войны — на сумму от 6,60 до 33 грн;
- максимальный размер пенсии вырастет на 660 грн — до уровня 20 930 грн;
- для жертв нацистских преследований среди людей с инвалидностью и членов их семей — пенсии возрастут на сумму от 16,50 до 33 гривен в зависимости от группы инвалидности;
- за заслуги перед Украиной — размер пенсии увеличат на 26,40 грн.
«Пересчеты пенсий производятся автоматически без дополнительных обращений пенсионеров. Выплата пенсий в перечисленных размерах будет производиться с декабря в установленные пенсионерам даты выплаты», — отметили в Пенсионном фонде.
С 1 декабря в Украине будет повышен прожиточный минимум, к размеру которого привязано более 180 видов выплат — как социальные выплаты (в частности пенсии), так и разнообразные штрафы, сборы, денежные взыскания
Это второй этап планового повышения прожиточного минимума в 2022 году, заложенный в госбюджет еще до полномасштабного вторжения РФ.