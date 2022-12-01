Из-за роста прожиточного минимума. Как изменятся пенсии в Украине с 1 декабря 1 декабря, 08:29 Максимальный размер пенсии составит 20 930 грн (Фото:National Bank Of Ukraine / Flickr)

С 1 декабря 2022 года размер пенсий будет увеличен для отдельных категорий пенсионеров. Рассказываем, с чем это связано.



В Украине проведут перерасчет пенсий для отдельных категорий пенсионеров, сообщает Пенсионный фонд.

В частности, речь идет о неработающих пенсионерах, шахтерах, людях, получивших инвалидность в результате войны, жертвах нацистских преследований и других категорий. Пенсии увеличатся по ряду причин: повышение прожиточного минимума, изменение показателя средней заработной платы, установление минимальной пенсионной выплаты неработающим лицам с полным страховым стажем.

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Следовательно, с 1 декабря 2022 года размер пенсий будет изменен следующим образом:

минимальный размер пенсии по возрасту ( для неработающих пенсионеров) — с 2027 до 2093 грн ( на 66 гривен);

для неработающих пенсионеров) — с 2027 до 2093 грн на 66 гривен); минимальная пенсия для шахтеров — с 6081 до 6279 грн ( на 198 гривен);

на 198 гривен); минимальная пенсия в случае потери кормильца семьям военнослужащих — с 4054 до 4186 гривен ( на 132 гривны);

на 132 гривны); минимальная пенсия для людей с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий вырастет на сумму от 138 до 429 грн;

минимальная пенсия для ветеранов войны и членов семей погибших или умерших ветеранов войны — на сумму от 6,60 до 33 грн;

максимальный размер пенсии вырастет на 660 грн — до уровня 20 930 грн;

для жертв нацистских преследований среди людей с инвалидностью и членов их семей — пенсии возрастут на сумму от 16,50 до 33 гривен в зависимости от группы инвалидности;

за заслуги перед Украиной — размер пенсии увеличат на 26,40 грн.



«Пересчеты пенсий производятся автоматически без дополнительных обращений пенсионеров. Выплата пенсий в перечисленных размерах будет производиться с декабря в установленные пенсионерам даты выплаты», — отметили в Пенсионном фонде.

С 1 декабря в Украине будет повышен прожиточный минимум, к размеру которого привязано более 180 видов выплат — как социальные выплаты (в частности пенсии), так и разнообразные штрафы, сборы, денежные взыскания и т. д.

Это второй этап планового повышения прожиточного минимума в 2022 году, заложенный в госбюджет еще до полномасштабного вторжения РФ.