«Всегда идем вперед». Один день с командиром бригады ТрО на Востоке Украины — видео 4 ноября, 14:39 Полковник Валерий Курко (Фото:Видео НВ)

Командир Львовского батальона терробороны ВСУ, полковник Валерий Курко рассказал об особенностях жизни своей бригады и показал, как проходит один день на фронте.



За день полковник должен решить ряд важных вопросов и проконтролировать выполнение поставленных накануне задач. «Обычно день командира бригады начинается с заслушивания определенных должностных лиц за минувшие сутки и уточнения задач на следующие. Также есть совещания, но это обязательная мера, чтобы держать руку на пульсе», — рассказывает Валерий Курко.

Видео дня

По мнению военного, в стране важны как победы на передовой, так и работа тыла: «Воюет, наверное, 10% общего населения государства, а 90% должны понимать, что не просто есть в государстве война, а что они работают на этих 10%. Не мы что-то просим, а все — от мала до велика должны работать на победу и на войско».

«Мы на сегодняшний день способны совершать марши, наступательные поисковые действия, штурмовые действия при необходимости. На сегодняшний день мы прошли уже не одну сотню километров со своими силами и средствами от рубежей, которые нам были определены в апреле. И кроме как гордиться своей бригадой, при всех имеющих место недостатках и неурядицах, мне нечего добавить», — делится комбриг Курко.

Как воюет 103 бригада, которая входит в обязанности командира бригады и как изменились Силы ТрО за восемь месяцев войны — смотрите в видео: