NV вместе с СЕО международных и отечественных компаний и институтов определил топ-7 ключевых идей, которые в следующие пять лет трансформируют государство, бизнес и жизнь обычных украинцев.

Как будут выглядеть украинская экономика, города, бизнес и государственные сервисы уже через пять лет? Что именно изменится не в теории, а на практике? Действительно ли чат-боты будут предоставлять государственные услуги, фабрики начнут работать без обычных рабочих, а смартфоны превратятся в универсальный ключ к различным услугам?

Реклама

Чтобы найти ответы на эти вопросы, NV обратился к руководителям трех десятков украинских и международных компаний, которые больше всего связаны с инновациями. Почти половина из них предоставили редакции свои ответы, объяснив, какие идеи, технологии и модели управления уже к 2030 году заметно изменят Украину.

Один из собеседников NV, сооснователь monobank Олег Гороховский, пояснил, что страна сейчас стоит в начале больших изменений. «Многие услуги, рабочие места и процессы изменятся под влиянием искусственного интеллекта (ИИ). Образование, медицина, программирование, поддержка, проектирование — он будет везде, где можно сформировать базу знаний и на ней давать готовый продукт», — считает бизнесмен, создавший крупнейший «виртуальный» банк Украины.