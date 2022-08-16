Взрывы в Крыму: где именно расположены склады боеприпасов и какую технику Россия держала на соседнем аэродроме в Джанкое — инфографика НВ 16 августа, 12:36 Последствия взрывов в Джанкойском районе Крыма (Фото:REUTERS/Stringer)

Вскоре после 6 часов утра 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Крыма произошло сразу несколько чрезвычайных происшествий: серия мощных взрывов прогремела на складе боеприпасов, а в самом Джанкое вспыхнула трансформаторная станция.

Склад боеприпасов, где после взрывов длится детонация снарядов, расположен вблизи поселков Майское и Азовское Джанкойского района Крыма (примерно в 25 км от Джанкоя).

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Джанкой – ключевой железнодорожный и логистический узел оккупационных сил в Крыму. После полномасштабного вторжения в Украину армия РФ перебрасывает через него военную технику, амуницию и боеприпасы для своих подразделений на материковой части Украины. Уже известно, что в результате взрывов 16 августа повреждены железнодорожные пути между станциями Азовское и Разъезд в Джанкойском районе.

Кроме того, в Джанкое расположен аэродром, который российские оккупационные войска превратили в свою авиабазу. Там базировался 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа армии РФ. Россия держала здесь вертолеты Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Информации о повреждении аэродрома в результате взрывов пока не поступало.

Джанкой расположен примерно в 130 км от линии фронта, разграничивающей украинские и российские силы в Запорожской и Херсонской областях.

Все эти данные НВ привел в своей инфографике.



Инфографика: НВ

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