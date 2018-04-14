Как и почему хотят изменить правила захоронений в Украине

Один из залов для прощания в киевском крематории

Кабмин готовит новые правила захоронений. В частности, в правительстве хотят, чтобы украинцы начали отдавать предпочтение кремации.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

На рассмотрение профильного комитета поступил законопроект 8248. Согласно пояснительной записке, документ должен решить проблему нехватки мест для захоронения в связи с ограниченностью земельных ресурсов. А также развивать такой вид захоронения как кремация, согласно европейскому опыту.

Законопроект должны обсудить с общественностью

В то же время, в комитете по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства уже утверждают, что документ ожидают изменения. По мнению первого заместителя председателя комитета Дмитрия Андриевского, предложения Кабмина надо обсудить с общественностью.

"Этот законопроект правительственный. Этот законопроект прогрессивный, конечно, это движение к каким-то европейским стандартам. Но очень важно, чтобы такое движение и такие реформы отвечали традициям и укладу жизни украинцев. Вот у меня тут есть вопросы. Поэтому такие законопроекты, касающиеся захоронения, их можно было бы рассматривать только после того, как будет проведена серьезная общественная дискуссия по нему", - заявил он.

Недостатки традиционных захоронений

В Европе нормы, приведенные в правительственном законопроекте, уже действуют в течение длительного времени, отметила вице-президент Международной ассоциации профессионалов похоронного дела Татьяна Годоцкая. По ее словам, классические захоронения вредят окружающей среде и способствуют распространению болезней.

В северной части Украины грунтовые воды залегают очень высоко. И это опасность, что будет распространение инфекционных болезней

"Урбанизированные территории нуждаются в экологическом совершенствовании в области захоронения. В северной части Украины грунтовые воды залегают очень высоко. И это опасность, что будет распространение инфекционных болезней. У нас не всегда идентифицируются инфекционные болезни у умерших людей, и обычно в последнее время не было даже индикаторов". - рассказала она.

Годоцкая отметила, что за рубежом кремация стоит дешевле, чем классическое захоронение. Например, в Германии, 100 евро за сожжение тела и 700 евро за закапывание. В Украине кремация сейчас также стоит дешевле, впрочем, она доступна далеко не во всех городах.

Сколько стоит похоронить человека в Украине

Похоронить человека в среднем стоит около 7,5 тысячи гривен. Оформление документов - 14 гривен, услуги катафалка - от 350 грн, от 790 грн - гроб, выкапывание могилы - 400 грн, надгробие - 6 тысяч грн.

К этим 7 тысячам надо прибавить стоимость места на кладбище. Например, в Киеве мест на кладбищах почти не осталось. На большинстве кладбищ захоронения официально прекращены. Впрочем, в интернете можно найти объявления о продаже таких мест. Расценки на черном рынке могут достигать $16 тысяч и выше.

В Киеве мест на кладбищах почти не осталось. На большинстве кладбищ захоронения официально прекращены.

Официально в Киеве открыто Северный кладбище, где место предоставляют бесплатно.

Кремация стоит дешевле. Гроб - 790 грн, сожжение тела - от 450 грн, оформление документов - 10 грн. Однако крематории есть только в Киеве, Одессе и Харькове. В случае захоронений из других регионов придется заплатить несколько тысяч гривен за катафалк в столицу. Место на колумбарии (место для урн с прахом после кремации - ред.) стоит около 3 тысяч гривен.

Еще в 2015-м году в Минрегионразвития Украины заявили о коррумпированности ритуальной сферы бизнеса, а также о нехватке земельных ресурсов для строительства новых кладбищ. Тогда для решения проблем предложили построить крематории в 45 городах страны.