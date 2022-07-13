«Есть гибкий график, без дедлайна». Данилов заявил, что Украина вернет все территории в пределах границ, определенных в 1991 году 13 июля, 16:19 Эксклюзив НВ Украинские военные используют РСЗО Град (Фото:92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, Официальная страница / Facebook)

Украина будет поочередно освобождать временно оккупированные Российской Федерацией территории, пока не выйдет на границы, определенные в 1991 году, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ.

«Вся наша земля вернется к нам. Вопрос только очередности и времени. Этот вопрос решают наши военные: они лучше понимают, где, на каком направлении они должны вести боевые действия в первую очередь, во вторую, третью, четвертую. Этот график есть у них. Он довольно гибкий, зависит от многих обстоятельств. Не только Херсонщина, а вся наша родная земля, определенная в 1991 году, вернется домой», — заявил Данилов.

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При этом, добавил он, дедлайнов у Вооруженных сил Украины нет.

«Это вещи для нас абсолютно дикие. Мы понимаем, что победа будет за нами. И никаких дедлайнов на войне быть не может — это недопустимые вещи. Война — это постоянно меняющаяся ситуация. Думать, что все можно просчитать и сказать, что это будет завтра, мы не можем», — отметил Данилов.

Ранее секретарь СНБО говорил, что Украина может победить в войне с Россией до конца года при достаточном количестве качественного оружия от западных партнеров.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что война России против Украины должна закончиться выходом Украины на границы 1991 года, что может произойти в следующем году.

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