13 сентября 2018, четверг

Как ГУЛАГ: житель оккупированной территории рассказал о пытках в подвале "МГБ ЛНР"

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мужчина рассказал полицейским о пытках в
Фото: скрин видео

Мужчина рассказал полицейским о пытках в "ЛНР"

Житель оккупированного боевиками "ЛНР" города Антрацит в Луганской области рассказал о пытках, которым он подвергся во время задержания работниками так называемого "МГБ ЛНР".

Как сообщили в полиции, 33-летний мужчина, "напуганный и обессиленный, одетый только в нижнее белье", пришел на КПВВ Станица Луганская со стороны оккупированной территории во вторник, 11 сентября.

Он рассказал правоохранителям, что работники так называемого "МГБ ЛНР" в течение двух месяцев пытали его, чтобы выбить "признание" в терактах, диверсиях и сотрудничестве со спецслужбами Украины. Против мужчины применяли пытки электрическим током, подвешивание, ежедневные избиения. По словам потерпевшего, этот период "можно сравнить только с ГУЛАГом".

Смотрите также

"До начала боевых действий на Донбассе он в г. Антрацит занимался своим делом. Когда боевики захватили город, он уехал к родственникам в АР Крым. Вернувшись через некоторое время в родной город мужчина увидел, что его кафе разграблено, а магазин захвачен боевиками", - сообщили полицейские.

По возвращении в оккупированный Антрацит его вместе с товарищем бросили в подвал, где пытались выбить признание. После безрезультатных попыток "повесить" на него преступления его отвезли на КПВВ Станица Луганская и "выдворили" с оккупированной территории.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове