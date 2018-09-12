Как ГУЛАГ: житель оккупированной территории рассказал о пытках в подвале "МГБ ЛНР"

Житель оккупированного боевиками "ЛНР" города Антрацит в Луганской области рассказал о пытках, которым он подвергся во время задержания работниками так называемого "МГБ ЛНР".

Как сообщили в полиции, 33-летний мужчина, "напуганный и обессиленный, одетый только в нижнее белье", пришел на КПВВ Станица Луганская со стороны оккупированной территории во вторник, 11 сентября.

Он рассказал правоохранителям, что работники так называемого "МГБ ЛНР" в течение двух месяцев пытали его, чтобы выбить "признание" в терактах, диверсиях и сотрудничестве со спецслужбами Украины. Против мужчины применяли пытки электрическим током, подвешивание, ежедневные избиения. По словам потерпевшего, этот период "можно сравнить только с ГУЛАГом".

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"До начала боевых действий на Донбассе он в г. Антрацит занимался своим делом. Когда боевики захватили город, он уехал к родственникам в АР Крым. Вернувшись через некоторое время в родной город мужчина увидел, что его кафе разграблено, а магазин захвачен боевиками", - сообщили полицейские.

По возвращении в оккупированный Антрацит его вместе с товарищем бросили в подвал, где пытались выбить признание. После безрезультатных попыток "повесить" на него преступления его отвезли на КПВВ Станица Луганская и "выдворили" с оккупированной территории.