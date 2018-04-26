Как государство будет бороться с коррупцией. Подробности двухлетней стратегии Кабмина

Одним из главных требований для вступления Украины в ЕС является создание Антикоррупционного суда

Создание Высшего антикоррупционного суда, отмена депутатской неприкосновенности и привлечения парламентариев к ответственности за результаты голосования - правительство утвердило антикоррупционную стратегию на ближайшие два года.

По результатам исследования, которое проводило Национальное агентство по предупреждению коррупции, 40% взрослого населения не имеет коррупционного опыта. В Украине сохраняется высокий уровень коррупции. Это негативно воспринимается обществом. Наиболее коррумпированными граждане считают здравоохранения, образования и правосудия. В бизнес-среде наиболее коррумпированными сферами является предоставление услуг энергетическими компаниями, контакты с органами власти, публичные закупки и правосудия, сообщает РБК - Украина. Подробности документа - в сюжете на Радио НВ.

Лоббизм и коррупция

Антикоррупционная стратегия на 2018-2020 гг. Предлагает ежегодно исследовать коррупцию в Украине. Документ содержит комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня коррупции и дальнейшее продвижение антикоррупционных инициатив в государстве. Стратегия призвана предотвращать коррупцию в представительных органах власти и парламенте. Именно поэтому она предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с обеспечением привлечения депутатов к ответственности за недобросовестное голосования, за клевету. Также предлагается законодательно определить способы лоббизма, разработать правила принятия подарков. Так снизят стоимость подарков и укажут, которыми могут быть нематериальные презенты.

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Сам факт лоббизма НЕ узаконивает проявления коррупции. Напротив, он делает лоббирование более открытым, поскольку лоббисты должны задекларировать те инициативы, с которыми они обращаются в парламент.

Когда парламент утвердит антикоррупционную стратегию, правительство должно принять государственную программу по реализации основ государственной антикоррупционной политики в Украине.

Узаконивание этой стратегией легальных способов лоббизма не станет легализацией коррупции, заверил в эфире Радио НВ заместитель руководителя департамента антикоррупционной политики Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Андрей Яйчук. По его словам, наоборот, теперь лоббисты должны декларировать цель тех инициатив, с которыми они идут к народным депутатам.

"Сам факт лоббизма НЕ узаконивает проявления коррупции. Напротив, он делает лоббирование более открытым, поскольку лоббисты должны задекларировать те инициативы, с которыми они обращаются в парламент ", - пояснил Яйчук.

Эндемичная коррупция

В сфере здравоохранении украинцы прежде всего жалуются на коррупцию с закупкой лекарств

Уровень коррупции в Украине высокий, соглашается исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко. С наибольшими проблемами в Украине бизнес сталкивается прежде всего в секторе правосудия, добавила она.

"Изменений произошло мало. В государственных учреждениях возникают во время проверок. Например, крупная иностранная компания проверяет пожарную безопасность, и там все равно находятся побуждение к взяткам. Люди наши креативные, обходят и ProZorro ", - считает эксперт.

В сфере здравоохранении украинцы прежде всего жалуются на коррупцию с закупкой лекарств, рассказала НВ исполнительный директор благотворительного фонда Пациенты Украины Инна Бойко. По ее словам, даже лекарства, которые закупаются за государственные средства, в большинстве случаев не доходят до пациентов.

"В 2016 году наш фонд проводил исследования" Бесплатная медицина ". 97% опрошенных нами пациентов платили за препараты, приходя как амбулаторно, так и стационарно. И лекарства, которые закупает государство, не доходят до пациента. Это свидетельствует о коррупции. 83% респондентов ответили нам, что во время стационарного лечения они не получали ни одного препарата бесплатно ", - отметила благодетельница.

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Эксперт добавила, что ситуация несколько улучшилась. По крайней мере, после передачи закупок лекарств международным организациям, по сравнению с предыдущими механизмами закупок Минздрава, экономия средств составляет около 40%.

Антикоррупционная стратегия принимается на три года. Первая стратегия была принята в 2014 году. Согласно ей, были созданы действующие антикоррупционные органы, напомнила в эфире Радио НВ эксперт группы Антикоррупционная реформа реанимационное пакета реформ Александра Дрик. Побороть бытовую коррупцию - в таких сферах, как здравоохранение, образование и правосудие - по ее словам, невозможно без преодоления коррупции в правящих верхушках.

Напомню, в мае-июне этого года украинский парламент должен принять закон о Антикоррупционный суд. Сейчас идет работа над поправками к нему после голосования в первом чтении.