Второй год в условиях войны. Как в Умани проходит празднование Рош ха-Шана — фоторепортаж
В Умань прибыли тысячи паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана (Фото:REUTERS / Vladyslav Musiienko)
В Умань в этом сентябре, несмотря на предостережения премьера Израиля, снова прибыли тысячи паломников-хасидов для празднования еврейского нового года. Рош ха-Шана уже второй раз проходит в условиях полномасштабной войны в Украине. Нацполиция в городе работает в усиленном режиме, туда прибыли и израильские полицейские.
Как в этом году проходит Рош ха-Шана в Умани показали фотокорреспонденты Reuters.
Тысячи паломников заполнили улицы города.
Паломники проводят молитвы, отмечая начало нового года.
За порядком следят украинские полицейские.
По данным МВД, в Умань прибыло более 32 тысяч паломников-хасидов. В прошлом году эта цифра составляла более 23 тысяч человек.
Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани — место паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. До полномасштабного вторжения в Умань приезжали от 20 до 40 тысяч хасидов.