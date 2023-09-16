Второй год в условиях войны. Как в Умани проходит празднование Рош ха-Шана — фоторепортаж

16 сентября, 21:17
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В Умань прибыли тысячи паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана (Фото:REUTERS / Vladyslav Musiienko)

В Умань прибыли тысячи паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана (Фото:REUTERS / Vladyslav Musiienko)

В Умань в этом сентябре, несмотря на предостережения премьера Израиля, снова прибыли тысячи паломников-хасидов для празднования еврейского нового года. Рош ха-Шана уже второй раз проходит в условиях полномасштабной войны в Украине. Нацполиция в городе работает в усиленном режиме, туда прибыли и израильские полицейские.

Как в этом году проходит Рош ха-Шана в Умани показали фотокорреспонденты Reuters.

Тысячи паломников заполнили улицы города.

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REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko

Паломники проводят молитвы, отмечая начало нового года.

Видео дня

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REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko

За порядком следят украинские полицейские.

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REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
Черкасская ОВА
Фото: Черкасская ОВА
Черкасская ОВА
Фото: Черкасская ОВА

По данным МВД, в Умань прибыло более 32 тысяч паломников-хасидов. В прошлом году эта цифра составляла более 23 тысяч человек.

REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko
REUTERS / Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS / Vladyslav Musiienko

Могила цадика Нахмана на еврейском кладбище в Умани — место паломничества для хасидов со всего мира. Каждый год они съезжаются туда для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана. До полномасштабного вторжения в Умань приезжали от 20 до 40 тысяч хасидов.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Израиль Черкасская область Хасиды Умань Рош-Ха-Шана Паломники Украина-Израиль

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