Продвигаются на юге Украины. Появилось видео, как бойцы Гвардии наступления штурмуют и зачищают траншей россиян 3 сентября, 14:29 Гвардия наступления зачищает траншеи российских оккупантов во время контрнаступления на юге Украины (Фото:Скриншот видео МВД/Telegram)

В МВД показали, как военные Гвардии наступления зачищают траншеи российских оккупантов во время продвижения на юге Украины.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале ведомства.

На нем видно, как бойцы Гвардии наступления проводят штурм траншей противника и их зачистку, один из военных бросает гранату.

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Все это происходит в условиях заминированной местности.

«Под плотным огнем врага и в условиях заминированной местности наши штурмовые группы продолжают постепенное движение, вытесняя оккупантов с украинской земли», — прокомментировал штурм командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

На вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления в составе НГУ подали заявления более 20 тысяч добровольцев. Сформированы девять бригад.

Они уже выполняют боевые задачи на фронте.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

