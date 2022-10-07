Командир Грузинского легиона рассказал о его участии в освобождении Лимана 7 октября, 14:24 Украинский военный на фоне уничтоженной российской бронетехники в Лимане (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили в интервью Радио НВ рассказал о его участии в освобождении Лимана.

«Что касается Лимана, участвовали несколько наших спецгрупп, было ранено четыре наших бойца, при одном бое было уничтожено более 20 человек живой силы противника. Лиман — это стратегическое направление, которое в дальнейшем открывает возможность наступления на Луганскую область также. Так что в общих чертах такая ситуация», — заявил Мамулашвили в эфире Радио НВ.

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По его словам, Лиман защищала группировка Вагнера, которой было приказано его не сдавать, так как лиманский узел дороги открывает многие направления.

«И я бы не сказал, что там было легко, так что шли довольно интенсивные бои и по сей день они продолжаются в [окрестностях]», — отметил командир Грузинского легиона.

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.

Позже Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.

7 октября стало известно, что в районе населенного пункта Яцковка под Лиманом обнаружили штаб оккупантов с важной документацией.

Штаб россияне обустроили в одном из частных домов. В здании найдены списки пленных и незаконно арестованных людей.

Были изъяты документы с данными лиц и анкеты кандидатов на должности, которые решили работать на захватчиков в захваченных предприятиях и организациях.