42 Кинжала в тротиловом эквиваленте. Малюк лично разрабатывал первую атаку на Крымский мост — взрывчатку спрятали в полиэтиленовой пленке 19 августа, 21:22 Так выглядела спрятанная в пленке взрывчатка — эксклюзивное фото от СБУ (Фото:пресс-служба СБУ)

Глава СБУ Василий Малюк рассказал NV, что лично разрабатывал первую атаку на Крымский мост 8 октября 2022 года.

Тогда, по оценкам СБУ, московское «следствие» продемонстрировало крайнюю степень непрофессионализма, объявив в розыск руководителя ГУР Кирилла Буданова, который не имел отношения к операции, рассказывается в статье Мост, который лопнул. Шеф СБУ Василий Малюк впервые подробно рассказал о том, как его команда дважды взрывала Крымский мост из № 3 журнала NV за август 2023 года.

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«Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников», — рассказал NV Василий Малюк.

СБУ, по его словам, вынашивала идею подрыва Крымского моста еще с весны 2022 года. Рассматривали разные варианты. Думали переправить взрывчатку в товарных вагонах. Но россияне запретили провоз по железнодорожной части моста любых грузов, кроме военных. В конце концов остановились на варианте с фурой, нагруженной бочками с маслом, в которых и пряталась бы взрывчатка. Но сомнения в эффективности оставались.

«Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. При этом обязательно пересечь Керченский мост», — подчеркнул Малюк, а вариант с бочками этого не гарантировал.

Глава СБУ рассказал, что тогда он придумал вариант со взрывчаткой, осторожно обмотанной целлофановой пленкой. Такой груз — большие рулоны — выглядел абсолютно гражданским и не должен был вызывать подозрений.

СБУ рассчитала толщину слоя пленки, достаточную, чтобы скрыть от таможенных сканеров накаченные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники.

«Рулонами» забили целый контейнер — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 т, или 42 российским «гиперзвуковым» ракетам Кинжал.

Малюк не стал разглашать детали рискованного маршрута этого груза на Крымский мост, ссылаясь на то, что до сих пор необходимо обязательно соблюдать требования конспирации.

8 октября 2022 года в результате мощного взрыва обвалились несколько пролетов Крымского моста.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

26 июля 2023 года глава СБУ Василий Малюк впервые признал, что к подрыву Крымского моста 8 октября прошлого года причастна Служба безопасности Украины.

Также в ночь на 17 июля 2023 года на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к этим взрывам причастны СБУ и Военно-морские силы Украины.

