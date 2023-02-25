Жесткие реалисты. Как изменил украинцев год полномасштабной войны — интервью с социологом 25 февраля, 07:35 Эксклюзив NV За 365 дней войны украинское общество пережило коренные изменения во всех аспектах — от быта до взглядов на мир и ценностных ориентиров (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Как трансформировалось украинское общество и отношения в нем за год жизни в активной фазе войны NV рассказала Марианна Ткалич, директор исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб

Последний год для украинцев стал самым длинным и одновременно коротким — 24 февраля из-за полномасштабного вторжения привычная жизнь целой страны остановилась и с тех пор вынужденно несется по военным рельсам. За 365 дней войны украинское общество пережило коренные изменения во всех аспектах — от быта до взглядов на мир и ценностных ориентиров. Социологическая группа Рейтинг, регулярно проводящий замеры общественного мнения, исследовала, как пережитый год изменил портрет среднестатистического украинца и чем живут ныне соотечественники.

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Об этом интервью NV с доктором психологических наук и директором исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб Марианной Ткалич.

— За год войны украинцы продемонстрировали квантовый скачок в патриотических настроениях. Что это на практике означает для общества и что меняет для страны?

За этот год повысилась самооценка и уменьшился комплекс неполноценности конкретных людей. Это происходит за счет присвоения общенационального чувства смелости, борьбы, крепости и нового термина — несокрушимости. И каждый сейчас вроде бы приобщен к этому.

Это отразилось и на самоидентификации — сейчас 94% считают себя гражданами Украины, в 2021 году таких было 76%. То есть за год многие вдруг вспомнили, что они украинцы, потому что быть украинцем сейчас — это ужасно и классно одновременно.

Среди них вдвое стало больше тех, кто считает себя европейцами. Во-первых, стало меньше тех, кто считает себя ядерным советским человеком, и больше тех, кто необратимо отвернулись от Востока. Во-вторых, с учетом того, насколько мы сейчас включены в европейский контекст, сколько наших граждан живут в ЕС и сколько длится бесконечное паломничество европейских лидеров в Украину, становится понятно, что мы смещаемся в сторону Европы.

Еще один результат — почти каждый четвертый [ из тех, кто раньше говорил по-русски ] стал постоянно или большую часть времени разговаривать на украинском языке. Главное повышение произошло на востоке, где люди раньше не делали этого все время. Здесь сыграло роль желания себя отделить от захватчиков, и лучший способ это сделать — говорить на языке, который враг не знает. Это, конечно, повышает уровень национальной идентичности и патриотической позиции, поэтому вдруг выяснилось, что количество людей, для которых украинский язык родной, резко возросло.

— Какие самые поразительные сдвиги произошли во внешнеполитических взглядах сограждан?

Понятно, что радикально изменились интеграционные настроения, но наиболее мощное изменение — отношение к белорусам и россиянам. Они практически в арктических льдах сейчас: за год теплое восприятие этих национальностей упало вдвое и 81% сограждан теперь смотрят на них с прохладой. К белорусам немного лучшее отношение, но тоже негативное. Этот образ воспринимается не с угрозой, а больше с уничижением из-за того, что страна является безвольным плацдармом для российской армии. Но здесь речь больше об обесценивании, в отличие от россиян, где ярко выражены негативные эмоции.

С последними примирениями отвергает большинство соотечественников ( 58%) и чем дальше — тем больший процент считает его невозможным. Хотя каждый четвертый готов к этому вопросу вернуться через 30 лет, не раньше.

То есть за год войны украинцы ожесточились: если о бетонной стене на границе только говорят, то стена в головах для большинства уже построена. Это для будущих поколений будет означать, что ментальная угроза в виде «братских народов» будет отсутствовать на ближайший период.

Что касается фаворитов на международной арене, то все коротко: Польша, Литва и Великобритания — тройка лидеров в положительном отношении, после них идут США и Канада.

— Как за год эволюционировало восприятие войны и как изменился информационный фронт?

Украинцы стали реалистами, большинство уже осознало тот факт, что для победы понадобится еще минимум год. Ибо в начале мы наблюдали нереалистическое желание «чтобы все скорее закончилось». Теперь, после года войны мы стали более рациональными, лучше понимаем политические и военные процессы, имеем реалистичное восприятие событий, видим, на каком этапе находимся и куда двигаемся. То есть, украинцы стали лучше понимать динамику войны и стали более экспертными. Но при этом у людей не снижается вера в победу: на смену тезису «да, я хочу, чтобы это произошло быстро» пришел тезис «да, понятно, что на это нужно время».

Это связано также с тем, что произошло перераспределение информационных каналов — люди стали больше доверяют центральным и местным СМИ, но вместе с тем, большую часть информации потребляют все же из мессенджеров. (их использование выросло с 11% до 41%). Причина в том, что, когда постоянно есть угроза обстрелов, людям нужна быстрая информация. В этом разрезе журналы, газеты и телевидение не так хорошо себя проявляют, как, например, каналы в Telegram. Люди могут одновременно сравнивать там информацию сразу по нескольким каналам и решать, что им делать в экстремальных условиях. К тому же, там есть возможность писать и взаимодействовать, вести дискуссию, оставлять комментарии и спорить — то есть каждый украинец может быть вовлечен в то, чем живет страна.

— А как изменилось экономическое поведение украинцев за год войны?

По результатам исследования оказалось, что украинцы хотят больше возможностей работы, чем социальной помощи. Работа дает социальный статус и занятость на целый день, самооценку и общение. Когда тебе просто дали деньги — всего этого нет, ты просто безработный.

Понятно, что увеличилось количество людей, потерявших работу, — это треть трудоспособного населения. У половины тех, кто смог удержаться на должности, доход уменьшился вдвое. Конечно, в мирное время можно было бы сказать, что это очень плохо. Но для войны, которая длится более года, с учетом количества разрушений, понесенных промышленным востком, картина не столь ужасающая. 60% украинцев все еще могут контролировать свой доход, а значит, люди занимают активную и ответственную экономическую позицию.

А еще за этот год украинец стал еще более трудолюбивым: из-за инфляции и падения производства, чтобы удержать довоенный уровень, большинство стали искать вторую работу или работать интенсивнее на первой. Возобновилось и желание открывать собственное дело, потому что появились надежды на новые возможности, вера в реновацию и реструктуризацию после победы, а также понимание, что у общества будут появляться новые потребности. Многие переориентируются на самозанятость, потому что и раньше на государство было немного надежд, а сейчас вообще объективно надеяться не стоит. Потому поддержать себя финансово в таком формате легче.

— Как соотечественники видят свое будущее и насколько готовы его планировать?