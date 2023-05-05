Резников рассказал, как генерал РФ попал в плен из-за страха оккупантов 5 мая, 23:26 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Военные РФ по меньшей мере два дня не докладывают своему руководству об утраченных территориях, чтобы им «не прилетело». Так во время осеннего контрнаступления ВСУ в Харьковской области из-за страха оккупантов российский генерал попал в плен.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

«Россияне не докладывают своему начальству, когда у них идет потеря территорий и так далее. Они до двух дней держат доклад на верх, чтобы им «не прилетело», — сказал Резников.

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Министр также рассказал, как из-за такого страха оккупантов российский генерал попал в плен во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области осенью прошлого года.

«Поэтому российский генерал, отвечающий за логистику, думая, что он находится в глубоком тылу в 60 км от линии фронта, ехал с колонной, и здесь наши ребята „добрый вечер, мы из Украины“ встречают нашу колонну и берут его в плен. Он был в шоке, потому что не думал, что украинцы уже будут в их понимании в глубоком тылу», — отметил Резников.

Других подробностей он не раскрыл.