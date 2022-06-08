Генштаб показал, как украинские военные используют французские гаубицы Caesar против оккупантов — фото 8 июня, 11:09 Цей матеріал також доступний українською Гаубицы Caesar уже активно используются на фронте (Фото:Генштаб)

Генштаб опубликовал фотографии использования французских гаубиц Caesar против российских оккупантов.

«Идеи Свободы, Равенства, Братства и Сестринства — которые были и есть в сердцевине крепкого каменного фундамента Французской Республики всегда были одними из краеугольных камней для украинских воинов, которые на протяжении веков боролись за Независимую, Суверенную Украину», — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

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Фото: Генштаб

Украинские военные поблагодарили Францию за оборонную помощь в борьбе с российскими оккупантами, выделив усилия президента Эммануэля Макрона.

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

ВСУ уже освоили западную технику и активно применяют ее для уничтожения врага.

Фото: Генштаб

Caesar — это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.

Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность — 5 выстрелов в минуту и ​​высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм.



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