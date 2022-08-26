Эволюция благотворительности: как полномасштабная война сменила приоритеты большинства украинцев 26 августа, 10:30 Позиция Александр Медведев

На эту актуальную для нас тему мы пообщались с Филей Ивановной Жебровской, Председателем Наблюдательного совета фармацевтической компании «Фармак» и основательницей Благотворительного фонда Семьи Жебривских.

— Филя Ивановна, что такое благотворительность в современном мире и в Вашем понимании?

— Если бы наш разговор проходил в прошлом году, я бы сказала, что этим занимаются успешные компании и отдельные обеспеченные люди, которым есть чем поделиться и которые хотят перемен в обществе. Но с начала большой войны в Украине все изменилось. Каждый делает все, что может, на своем месте. Люди готовят еду для ТрО, делают «бандера-смузи», помогают армии, переселенцам. Никто из них не имеет «лишних» финансов. Но они стремятся изменить ситуацию, в которой мы сейчас.

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На мой взгляд, именно наш украинский опыт существенно повлияет на то, какой дальше будет благотворительная деятельность в мире. И этот процесс был запущен в момент начала войны в Украине.

— Сложилась ли уже в Украине культура благотворительности?

— Без преувеличения, скажу, что сейчас 95% людей в Украине занимаются благотворительностью. И богатые, и бедные объединились под одним лозунгом: все то, что у меня есть, я должен отдать ради победы. И этот парадокс нужно обрисовывать. Изменилось именно классическое понимание благотворительности. Практически каждый гражданин Украины на своем месте начал заниматься волонтерством или принял участие в благотворительной деятельности.

— Расскажите, пожалуйста, о Благотворительном фонде Семьи Жебривских. С какой целью он был создан? Каковы приоритетные направления деятельности?

— Компания «Фармак» с 2010 года стала лидером фармацевтического рынка Украины. Да, мы достигли к тому времени определенных успехов, и в 2011-м основали наш семейный Благотворительный фонд с целью помогать нуждающимся. К этой деятельности присоединились все родные, в том числе и мои племянники, которые на сегодняшний день уже являются акционерами компании.

В фокусе наших довоенных проектов было создание условий для полноценной жизни каждого украинца: здравоохранение, образовательные мероприятия, сохранение историко-культурного наследия, оказание социальной помощи и защите населения. Многое сделали на нашей малой родине — в Немиринцах (Житомирская обл.), откуда наша семья родом. Фактически построили там церковь, облагородили парк, отремонтировали школу. Пытаемся сохранить и культурное наследие — помогли отремонтировать и сделать 10 изданий картин Национального художественного музея Украины.

В основу деятельности фонда были положены наши профессиональные знания в области здоровья, опыт поиска инновационных подходов и возможностей для реализации проектов, и, что очень важно, — прозрачность и открытость в работе.

Фото: Александр Медведев

— Изменились ли они в условиях военного времени?

— Сегодня для нас, как и для всех украинцев, самое главное — Победа. И мы делаем все для ее приближения.

За последние пять месяцев фонд оказал помощь ВСУ в размере более 30 млн грн. В процессе мы узнали практически все, что для этого необходимо: от перечня критических лекарств до баллистических шлемов и бронежилетов.

Более того, вместе с нашими партнерами мы организовали доставку гуманитарной помощи лекарствами из стран Европы стоимостью более 1,8 млн евро, и сделали это собственным транспортом.

Выделили полмиллиона долларов для закупки беспилотных авиационных комплексов «Лелека 100». А для нашей разведки приобрели многоцелевой беспилотный авиационный комплекс UJ-22 AIRBORNE, способный летать в любое время года, днем и ночью. Сейчас отправляем на фронт нашим десантникам 20 дронов компании DJI. Плюс в Шостку Сумской области скоро поступят 10 специально оборудованных автомобилей. Первые шесть уже там.

Для нас важно, чтобы защитники получили реальную поддержку. Потому мы не просто выделяем деньги, а сами закупаем и передаем необходимое на передовую.

Мы продолжаем поддерживать и другие направления: школы в Киеве, в Житомирской области. Например, сейчас мы обустраиваем там укрытие для учеников.

— Приобщаются ли к благотворительности сотрудники «Фармак»?

— Сами сотрудники активно помогают. Наши работники по собственной инициативе варили борщи и пекли булочки, отвозили их военным территориальной обороны в Киеве. Также помогали, чем могли, многочисленным переселенцам и людям, потерявшим жилье из-за войны. В частности, помогали с переездом и необходимыми на первое время вещами.

По инициативе сотрудников «Фармак» мы организовали благотворительную акцию «Я работаю один день для армии». Таким образом, наши люди со своих заработных плат собрали на помощь военным 2 млн грн. Есть люди, которые каждый месяц просто выделяют деньги из зарплаты в помощь.

Мы провели в «Фармаке» День донора. В первые 15 минут приглашения люди обрывали телефонную линию. Желающих было гораздо больше, чем мы ожидали. Таким образом, передали нуждающимся 30 л крови и плазмы.

Для нас важно, чтобы защитники получили реальную поддержку. Потому мы не просто выделяем деньги, а сами закупаем и передаем необходимое на передовую.

— С какими трудностями пришлось столкнуться в процессе работы команды вашего фонда с момента полномасштабной войны?

— Склад лекарств «Фармак», который находился недалеко от поселка Макаров вблизи Киева, был полностью разрушен во время танковой битвы. Эти убытки ориентировочно составили полтора миллиарда гривен. Впрочем, это никак не повлияло на наше желание приблизить победу. Мы не ставим вопрос, что мы чего-то не можем. Сопутствующие трудности преодолеваем ситуативно: находим оптимальные алгоритмы для покупки, оформления сопроводительных документов и оперативной доставки всего необходимого на фронт. Например, в начале войны нам было трудно покупать приборы ночного видения — приходилось даже рассчитываться собственными наличными, потому что это ускоряло процесс.

— Занимаетесь ли Вы благотворительностью вне деятельности фонда?

— Если младенцы в больницах хотят есть или им необходимы подгузники, я не жду, пока мы проведем это через фонд, и предоставляю собственные средства. Или, например, врач на передовой, у которого был поврежден бронежилет, собирает деньги на новый, который стоит 47 000 грн. Разве я откажу ему? Перечисляю свои 40 000 с двух банковских карт, потому что сейчас есть сложности из-за лимитов на перевод частных средств. Затем нахожу способ, как перечислить еще 7 тысяч, которых не хватает, чтобы купить новый бронежилет.

— Сейчас миллионы украинцев стали благотворителями. Сохранится ли этот тренд после победы?

— Мы с вами наблюдаем демократические перемены в нашей стране уже много лет. И последние события ускорили этот процесс. На мой взгляд, сейчас подрастает новое поколение, которое будет пытаться сделать окружающий мир гораздо лучше, а Украину — еще более демократичной.

— Как Вы мечтаете увидеть украинское общество после войны?

— Мечтаю увидеть наше общество, построенное на европейских ценностях. Которые не просто на словах, а в наших ежедневных действиях. Чтобы было понимание ответственности, чтобы декларирование благотворительности и реальное исполнение совпадали. Тогда Украина будет успешной и сильной.

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