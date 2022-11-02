Как казаки и шведы с коррупцией боролись. Злоупотребление властью было серьезной проблемой в Европе 300 лет назад — это повлияло и на судьбу Украины 2 ноября, 22:15 Эксклюзив НВ Переписи донесений посла Великобритании в Константинополе Роберта Саттона, 1710 год (Фото:Марина Траттнер)

В течение 1709—1711 годов в Европе произошли события, которые не были должным образом осмыслены и из которых не было сделано верных выводов. В частности, взятка, полученная турецким визирем от царя Петра I, помешала окончательному разгрому московского войска и освобождению территории Украины от захватчиков. Сейчас московиты в очередной раз оккупировали украинские территории, а коррупция и договоренности вне правового поля снова могут навредить Украине.



Юрист Марина Траттнер, много лет живущая в Швеции, рассказывает о рождении важных концепций публичного права в начале 1710-х годов и о том, какую роль сыграла Конституция Пилипа Орлика в международной борьбе с коррупцией.

Видео дня

Марина Траттнер юрист

Коррупция московитов и узурпация власти

Московия всегда была воплощением коррупции, отсталой территорией по сравнению с европейскими странами. В течение 300 лет московиты выплачивали ежегодную дань Золотой Орде. Жадные чиновники постоянно разворовывали государственное имущество и не знали, как правильно организовать работу административного аппарата. Монархи стремились заимствовать нормы права других стран и даже зазывали иностранцев на службу, но тщетно.

В 1700 году, согласно условиям мирных соглашений, заключенных во время Карловицкого конгресса Австрией, Венецией, Речью Посполитой, Московским царством и Османской империей, Московию освободили от уплаты дани вассалу турецкого султана — крымскому хану. Петр I ликвидировал патриархат, узурпировав духовную и светскую власть в стране. Он объявил себя «крестоносцем» и начал «освобождать территории», на которых якобы «страдали от притеснений» православные. В действительности он просто пытался легитимизировать свое стремление захватить территории вдоль Балтийского и Черного морей и превратить азиатскую Московию в европейскую Российскую империю.

Разделение властей и антикоррупционная программа Украины 1710 года

Лидеры Гетманщины и ее военно-политическая элита на протяжении второй половины XVII — начала XVIII века не могли не понимать, что концентрация власти в одних руках приводит к коррупции в государстве. Поэтому по мере возможностей и тогдашних представлений пытались бороться с этим явлением. Недаром в казацко-гетманской державе существовала демократическая система выборов и было стремление к достижению равных прав для казаков. Система управления предполагала четкое распределение функций между гетманом, генеральным правительством, полковыми и сотенными администрациями. Аналогичная система с ежегодной отчетностью существовала и на Запорожье. Любое нарушение обязательств влекло наказание.

Осенью 1708 года события Великой Северной войны были перенесены на территорию Гетманщины. Это заставило гетмана Ивана Мазепу встретиться со шведским королем Карлом XII и заключить предварительный договор, который позволял украинцам попытаться вырваться из-под московского ига. Карл XII стал протектором Украины и провозгласил готовность помочь казакам завоевать независимость.

В июне 1709 года состоялась Полтавская битва между армией Карла XII, гетмана Ивана Мазепы и Костя Гордиенко с одной стороны, и армией Петра I — с другой. В тот раз Московия победила. Захваченных в плен шведских воинов отправили в ссылку в Сибирь. Некоторых пленных привлекли к выполнению административных функций в городах, поскольку уровень образования и добродетельности московских чиновников царя не удовлетворял.

Карл ХІІ со спасенной частью войска, гетман Иван Мазепа с верными ему подразделениями и некоторое количество запорожцев были вынуждены отступить за Днепр и впоследствии добраться до османских владений, к Бендерской крепости. В конце сентября 1709 года Мазепа умер.

После его смерти и перераспределения имущества, у старшин и запорожцев возникла необходимость обсудить и юридически закрепить условия дальнейшего существования и общественного развития в новых условиях. Этот процесс завершился в апреле 1710 года, когда были приняты положения первой украинской Конституции. Ее авторы во главе с Пилипом Орликом, помимо прочего, закрепили разделение власти в стране на три независимые ветви: законодательную, исполнительную и судебную, а также утвердили первую «антикоррупционную программу». В VI разделе документа речь шла об осуждении узурпации государственной власти некоторыми гетманами, а в 10-й статье Конституции, в частности, отмечалось: «[чтобы] гетман не обзаводился никакими, хоть и крупнейшими дарами и респектами, никому при коррупции полковничьих полномочий и других военных и посполитых начальств не давал». Соответствующие требования выдвигались и к полковникам: «То же право имеют и полковники сохранять и не постановлять без свободного выбора целой сотни сотников и других урядников через коррупции и любые другие респекты, не должны также своим частным управлением их от руководства отставлять».

Деятельность генерального правительства предусматривала антикоррупционную и этическую составляющую. Согласно положениям раздела Х, гетман должен осуществлять общий антикоррупционный контроль.

Освобождение Украины от оккупантов и взятки московитов

Конституция Пилипа Орлика определяла права и обязанности представителей всех сословий в случае отвоевания украинских земель у Московского царства и Речи Посполитой. Проводилась активная подготовка к освобождению оккупированных территорий. Карл XII как протектор Украины утвердил ассекурационным дипломом выборы гетмана Орлика и принятие Конституции. В письме к запорожцам в виде торжественной грамоты от 15 мая 1710 года он торжественно пообещал не завершать священную войну против врагов Украины, пока все права, свободы, целостность и блага Украины не будут полностью восстановлены после победы над Московским государством.

Послы эмиграционного правительства Пилипа Орлика подписали Кайрский договор о вечной дружбе с Крымским ханством. Целью договора было освобождение оккупированных территорий. 8 ноября 1710 года Османская империя объявила войну Московскому царству.

Поход Орлика в январе-марте 1711 года на Правобережье завершился неудачей. Петр I двигался навстречу турецкому войску по украинской территории, разрушая все на своем пути и издеваясь над местными жителями. По его приказу десятки тысяч человек были принудительно переселены на левобережную Украину…

8—9 июля 1711 года состоялось решающее сражение у реки Прут. Армия московитов оказалась в окружении турок, татар, казаков и поляков. Петр I трижды умолял о капитуляции. Его просьбы игнорировали до тех пор, пока он не отправил своих послов к Великому визирю с огромной взяткой. По свидетельствам одних источников, он передал все ценные вещи из своего лагеря, которые перевезли на нескольких телегах, «чтобы согласовать условия мира» (Раздел Госархива Швеции Аnglica, том 214, Письма канцлера Швеции Генриха фон Мюллерна дипломату Карлу Юленборгу, отчет Экстраординарного посланника Швеции в Константинополе Томаса Функа). По другим сведениям, московский царь заплатил взятку в размере 100 000 дукатов (Дипломатическая переписка Польши, том 131, Донесение Экстраординарного посланника Георга Вакслагера). К тому же московитов вынудили вернуться к выплате ежегодной дани Крымскому хану — 40 000 дукатов в год. Московиты должны решать все свои вопросы с турками исключительно через него — им больше не разрешалось иметь своего посла в Константинополе.

Вообще-то у Великого визиря не было полномочий договариваться об условиях мира с московитами и таким образом разрушать планы султана Османской империи, шведского короля Карла XII, польского короля Станислава Лещинского и гетмана Пилипа Орлика. Украину должны были освободить от оккупации еще в 1711 году. Однако именно эта взятка и коррупция чиновников Османской империи помешали освобождению Украины.

В переписях/копиях писем посла Великобритании в Константинополе сэра Роберта Саттона можем прочитать о многочисленных требованиях московитов выдать им украинского гетмана и казаков, которые Карл ХІІ решительно отвергал. К примеру, в донесении от 13 мая 1710 года Роберт Саттон писал о приеме у Капиджи Баши (Kapıcıbaşı, главный привратник султана — ред.), который устроили для Карла XII. Ему предложили ценные подарки: 30 лошадей, редкую мебель, украшенную алмазами и самоцветами, а также деньги (6000 дукатов)… и еще 4000 дукатов другим офицерам, при условии, что Карл XII согласится выдать визирю казаков, приехавших вместе с ним на подконтрольные туркам территории, чтобы впоследствии передать их московитам. Шведский король отказался это сделать. Никакие аргументы визиря не убедили его изменить мнение и принять ценные подарки. Он в письменном виде объяснил причину такого отказа. Визирь обиделся на шведского короля, потому что тот якобы использовал «пренебрежительный язык по отношению к нему».

Донесение британского посла Саттона / Фото: Марина Траттнер

Создание института высшего омбудсмена короля для контроля госслужащих

С начала Великой Северной войны король Карл XII руководил Швецией дистанционно. Оставшиеся в Стокгольме советники не имели полномочий принимать решения, касающиеся внешней политики страны. Эти полномочия были у самого короля и его помощников, которые в течение 15 лет путешествовали вместе с ним. Одним из них был канцлер Швеции Генрих фон Мюллерн.

После смерти Ивана Мазепы фон Мюллерн участвовал в работе так называемой Бендерской комиссии, которая должна была решить судьбу наследства гетмана. У членов этой комиссии были судебные полномочия.

В Инструкции Карла XII Станиславу Понятовскому, Генриху Густаву фон Мюллерну и Стению Клингеншене по делу Войска Запорожского против Станислава Андрея Войнаровского от 10 ноября 1709 года Карл ХII отметил: «В дальнейшем мы в силу текущих обстоятельств назначили наших комиссаров — славных, знатных и благородных Понятовского, генерала или верховного командующего артиллерией Великого княжества Литовского, главу штаба кавалерии Наивельможнейшего Короля Польского, а также Генриха Густава фон Мюллерна, нашего Статс-секретаря, и Стения Клингеншену, нашего камергера, с предоставлением мандата, чтобы, прочитав внимательным образом акты, провозглашенные Сторонами до сегодняшнего дня, и подробно разобрав, что по сему предмету они, возможно, сочтут нужным добавить к написанному устно во время судебного разбирательства, указанные комиссары предоставили нам достоверный отчет обо всем деле и действительных его обстоятельствах, основываясь на котором, мы сможем принять и провозгласить решение, которое по хорошему резону будет видеться наиболее справедливым».

Этот процесс имел чрезвычайно важное значение для развития украинской правовой мысли. Четкое обозначение публично-правовых отношений королевской канцелярией, которая ссылалась и на позиции украинских политических сил, стало важной предпосылкой и одновременно контекстом появления Пактов и конституций 1710 года. Недавно мы опубликовали книгу Сокровища шведских архивов с частью недавно обнаруженных документов Бендерской комиссии.

В свое время историк Емельян Прицак опубликовал комментарии гетмана Пилипа Орлика к тексту Конституции. Из них следовало, что гетман при работе над этим текстом активно пользовался книгами из библиотеки канцлера Швеции фон Мюллерна и даже обсуждал с ним отдельные положения документа. Текст Конституции, безусловно, детально проанализировал и Карл ХІІ.

После Прутской битвы в июле 1711 года, когда Карл XII узнал о том, что Великий визирь, вопреки приказам султана, принял взятку от Петра I и отпустил московитов, он ужасно разозлился и потребовал, чтобы ему дали возможность возглавить несколько подразделений турецкой армии, чтобы преследовать на московское войско. Ему отказали. Об этом можно прочесть в письме сэра Роберта Саттона от 10 августа 1711 года.

Карл XII также требовал, чтобы султан Османской империи заставил Петра I выполнить обещания о признании независимости всей Украины от Московии и Речи Посполитой и освобождению ее от армии московитов. Это требование было четко сформулировано в нескольких документах. Одним из них является письмо Карла XII Экстраординарному посланнику Швеции в Константинополе Томасу Функу от 14 сентября 1711 года. Однако обещания так и остались невыполненными.

Шведский король видел, как взятки и коррупция рушат будущее многих стран. Он мыслил стратегически и стремился к тому, чтобы предотвратить распространение этого явления в Швеции. 26 октября 1713 года, находясь в замке Тимурташ, он подписал приказ для канцелярии о создании института высшего омбудсмена короля для контроля за деятельностью судей, военных и государственных служащих, чтобы они постоянно действовали исключительно в пределах законов. Первым высшим обмудсменом был назначен канцлер Генрих фон Мюллерн — тот самый, который предоставил Пилипу Орлику в пользование свою библиотеку и обсуждал с ним отдельные статьи Конституции 1710 года, в том числе и первую антикоррупционную программу.

Приказ Карла XII для канцелярии 1713 года / Фото: Марина Траттнер

Таким образом, можно предположить, что идея борьбы с коррупцией, отраженная на страницах Бендерской конституции 1710 года, стала толчком для создания должности омбудсмена в Швеции и повлияла положительным образом на международную борьбу с коррупцией во всем мире еще в начале XVIII века. После введения этой должности в Шведском королевстве, подобную практику ввели почти в 100 странах мира. В шведском законодательстве она окончательно закрепилась в 1809 году. В Финляндии она возникла в 1918 году сразу после провозглашения независимости страны от России. Первой страной вне Скандинавии, которая ввела институт омбудсмена, стала Новая Зеландия (1962).

В то же время Османская империя в результате коррупции чиновников, янычарских бунтов и военных поражений распалась после Первой мировой войны 1914—1918 годов. Началом упадка этого государства, в частности, можно считать и взятку, которую турецкий визирь получил от московитов.

P. S. Хочу выразить особую благодарность доктору юридических наук Алексею Кресину за начало дискуссии о Конституции Пилипа Орлика 1710 года и создании должности омбудсмена. Он рассказал мне об этом и поделился статьями посла Украины в Швеции Игоря Сагача и доктора права, бывшего судьи и омбудсмена Швеции Франка Ортона, считавшего, что эти две концепции (разделение властей и основание института омбудсмена) стали результатом взаимных влияний шведской, украинской и турецкой культур. Опираясь на результаты исследований этих ученых, я смогла исследовать тему более подробно, прочитать текст приказа для канцелярии и обнаружить возможную связь между Конституцией Пилипа Орлика и созданием института омбудсмена в Швеции. Надеюсь, что в дальнейшем эта тема будет более подробно исследована как украинскими, так и шведскими историками.