Беглецы из ада. Как под Киевом волонтеры принимают беженцев из оккупированных сел — фоторепортаж НВ 19 марта, 11:58 Цей матеріал також доступний українською В Белогородку Киевской области эвакуируются жители соседних Ирпеня, Бучи и Ворзеля (Фото:Александр Медведев / НВ)

НВ пообщался с беженцами из оккупированных районов Киевской области и волонтерами, которые им помогают

Село Белогородка под Киевом с первых дней полномасштабного вторжения стало пунктом, куда эвакуируют беженцев из ближайших к линии фронта районов.

Фото: Александр Медведев / НВ

Сюда приезжают жители городов Ирпень, Буча, Ворзель и других сел, находящихся под интенсивными обстрелами российских войск, а иногда — и под оккупацией.

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Фото: Александр Медведев / НВ

В пункте для беженцев можно согреться, поесть и получить медицинскую помощь.

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Также местные власти предоставляют автобусы, которые вывозят людей к железнодорожному вокзалу Киева.

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Юля — одна из тех, кто эвакуируется на собственном автомобиле. Женщина решила увезти из родного Ворзеля своих детей на запад Украины. Также она везет своих и соседских животных: три собаки и восемь кошек. По словам Юли, во время оккупации ее города она помогала соседям с едой и кормом для животных.

Фото: Александр Медведев / НВ

«Там еще осталось очень много людей, которые не уезжают или не способны это сделать. Туда практически не доходит никакая помощь, не считая того, что доставили сегодня [17 марта]. Почти в каждом доме остались люди: пожилые, женщины, и очень мало мужчин», — говорит женщина.

По ее словам, в городе есть проблемы со снабжением продуктов и лекарств. Рядом с ее районом есть ферма, куда люди ходят доить для себя молоко.

44-летняя Галина — жительница Ворзеля, которой удалось оттуда уехать вместе с семьей на машине соседей. Женщина рассказывает, что провела в оккупации 22 дня без электричества, воды и газа.

Фото: Александр Медведев / НВ

Елена Черняк — одна из тех, кто встречает эвакуированных людей из соседних районов. Женщина начала волонтерить в Белогородке на третий день войны. Через руки волонтеров здесь проходят тысячи людей в тяжелом психологическом состоянии.

Фото: Александр Медведев / НВ

«Мы их кормим, успокаиваем, оказываем им медицинскую помощь, — рассказывает Черняк. — В первые дни запустили туда нашу скорую помощь и людей вывозили прямо на газельках: раненых, которые там лежали штабелями. Было очень много инвалидов и очень больных людей, из которых не всех довезли живыми».

Фото: Александр Медведев / НВ

Волонтерке каждый день приходится слышать жуткие истории беженцев. «Была у нас 18-летняя. Ее насиловали 8 дней разные люди, разные мужчины. Ее тоже выпустили, но она была просто в ужасном состоянии. Ее просто нужно было видеть. Люди очень много всего разного рассказывают, тяжело это было пережить. Некоторые мужчины просто выходили и рыдали», — рассказывает со слезами на глазах женщина.

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