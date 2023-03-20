Эстония обучила 600 украинских военных, Дания анонсировала обучение бойцов ВСУ разминированию «на суше и на море» 20 марта, 19:33 Ряд стран тренируют украинских военных для борьбы с оккупационными войсками РФ (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Эстония обучила 600 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Kyiv Independent.

По его словам, также страна тренировала медиков и снайперов.

«Мы обучили 600 украинских пехотинцев. Мы обучали по одной роте за раз, трижды. Кроме того, есть медики, снайперы и некоторые другие. Более точно я не могу сказать», — отметил эстонский министр.

Видео дня

Певкур добавил, что РФ использует ту же тактику, что и во время первой и второй мировых войн.

«Это невообразимые зверства и военные преступления. Они насилуют детей, они убивают мирных жителей. Так что в этом смысле в российской военной системе ничего не изменилось. А с другой стороны, конечно, мы видим, что тяжелая артиллерия и дальнобойный огонь по-прежнему очень нужны. Когда мы думали, что новая война будет высокотехнологичной, это не так. Это по-прежнему тяжелая артиллерия», — резюмировал он.

Эстония поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. За год большой войны страна уже предоставила украинской армии военную помощь на сумму почти 400 млн евро, или более 1% ВВП.

В то же время, Дания намерена научить военных ВСУ разминированию «на суше и на море», а также использованию артиллерийских установок CAESAR.

Об этом заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, сообщает Berlingske.

«Существует большая потребность в обучении украинских солдат и поддержке защиты Украины от продолжающихся атак России. Дания тренировала украинских военных как до, так и после вторжения РФ. Таким образом, мы также можем внести свой вклад благодаря большому опыту миссии ЕС», — сказал он.