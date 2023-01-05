Как энергетикам удалось обеспечить большинство населения светом в праздничные дни — отвечает эксперт 5 января, 13:26 Люди празднуют Новый рык в Киеве, 31 декабря (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью NV рассказал, как энергетикам удалось обеспечить большинство населения Украины светом в праздничные дни.

«Применяют резервные схемы запитывания, используя высоковольтные линии передачи меньшего класса напряжения. Это одна из причин. Вторая состоит в том, что в праздничные дни приоритет был за населением, а не промышленностью. Ну и плюс очень теплая погода. Повышение температуры на 5 градусов позволяет экономить до 1 ГВт (гигаватт) мощности. Это как один атомный блок. А у нас практически на 10-15 градусов выше нормы, мы сэкономили более 2 ГВт только за счет погодных условий», - сказал Омельченко в интервью NV.

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Во время массированной российской атаки на Украину 31 декабря украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ.

По последним данным, в результате этой атаки в Киеве погиб пожилой мужчина, пострадали 22 человека, позже один из них умер.

Кроме Киева, россияне ударили по Хмельницкой области (часть областного центра обесточена, семеро пострадавших), Запорожью (четверо пострадавших, в том числе беременная и ребенок) и Николаеву (шесть раненых).

В Запорожье 31 декабря было обесточено 1750 домов. Из-за российских обстрелов без света в новогоднюю ночь остались также Херсон и близлежащие населенные пункты.

Однако обесточивания большей части Украины удалось избежать.