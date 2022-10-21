В Воздушных силах рассказали, насколько эффективно уничтожают иранские дроны

21 октября, 13:00
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Украинские военные сбивают до 85% иранских дронов (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Украинские военные сбивают до 85% иранских дронов (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

За последние две недели украинские военные уничтожили до 85% иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, с момента первого применения в Украине иранских дронов ВСУ приобрели определенное понимание, как эффективнее их выявлять и уничтожать.

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Представитель командования добавил, что западные системы ПВО, которые поставят Украине, также помогут эффективно бороться с беспилотниками Shahed-136.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что уничтожили 223 иранских дрона-камикадзе Shahed-136 с первого дня их применения в Украине.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Иран Беспилотники Воздушные силы Дроны Война России против Украины Shahed-136

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