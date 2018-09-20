Как дуальное образование может спасти украинский бизнес

Министр образования и науки Украины презентовала концепцию дуального образования. Оно предусматривает партнерство между образовательными учреждениями и работодателями в подготовке и трудоустройстве кадров. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Проблемы профессионального образования в Украине

Лишь 20% выпускников школ получают профессиональное образование, тогда как остальные - высшее, сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. В то же время 80% безработных в Украине имеют высшее образование, заметила министр.

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В Европе 40% выпускников учатся в учреждениях профессионального образования, отметила министр. А в Чехии, Австрии, Хорватии и Финляндии профессиональное образование получают 70% студентов. По мнению министра образования, ситуация с профессиональным образованием в Украине - это признак диспропорции по подготовке кадров в профессиональном и высшем образовании.

Практика на рабочем месте

Уровень подготовки как в профессиональных заведениях, так и в высших - ненадлежащий. По словам Лилии Гриневич, работодателям фактически приходится проводить переобучение кадров. А система дуального образования позволит студентам получить часть учебных кредитов на рабочем месте. Это поможет эффективнее использовать время студентов. А работодатель будет участвовать в отборе учеников и их оценке.

"Дуальная форма образования будет предусматривать от 20 до 50 кредитов при обучении не за партой, зубря теорию, а непосредственно на рабочем месте. Если это рабочая специальность, то это вполне может быть, что и 50% учебного времени", - заявила Гриневич.

Устаревшая техника в профтехучилищах

Работодатели должны принять активное участие в подготовке кадров в системе дуального образования, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Новый подход к профтехобразованию следует распространить не только на пилотные учреждения, отметил премьер. Поэтому внедрять его нужно как можно быстрее. Правительство уже через месяц планирует разработать проект постановления, чтобы все учреждения профтехобразования могли присоединиться к программе дуального образования.

"В профтехзаведениях, например, нет доступа к технике необходимой. Он не знает, как выглядит трактор вживую, потому что ему на стенде показывают. Молодые люди приходят и сразу учатся на этой технике", - сказал Гройсман.

Где активно внедряют дуальное образование

Система дуального образования была изобретена и опробована в Германии в 1960-х годах, пишет старший аналитик Украинского Центра Европейской политики Дмитрий Науменко. Дуальная система образования внедрена в почти 60 странах мира.

Система дуального образования дает возможность студенту сразу устроиться на работу

Работодатели и учебные заведения вместе готовят кадры в Австрии, Швейцарии, Дании. В Германии почти две трети учеников дуальной системы образования проходят обучение на средних и крупных предприятиях.

Немецкие предприятия ежегодно заключают более полумиллиона соглашений по профессиональному образования. Инвестиции в такие виды образования составляют более 30 млрд евро, а это более половины от общей суммы расходов. Немецкое профтехобразование предусматривает заключение трехстороннего договора между предприятием, учеником и профессиональной школой.

Эти документы выдаются и регистрируются торгово-промышленными палатами. Более половины своего времени учащиеся проводят на производстве. Предприятие выплачивает компенсацию инструкторам. Студенты получают 300-800 евро в месяц. После экзамене студент получает три свидетельства: от профессиональной школы, предприятия и свидетельство о профессии от торгово-промышленной палаты.

Несоответствие потребностям бизнеса

Украинской системе профессионально-технического образования не хватает финансирования, к тому же она существенно отстает от потребностей бизнеса, заявил старший аналитик Украинского Центра Европейской политики Дмитрий Науменко.

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Концепция дуального образования, которую уже сейчас практикуют в Украине, взяла за основу немецкую модель. Проект запустили еще три года назад на базе трех учреждений профессионально-технического образования. В этом году к системе дуального образования присоединились уже 300 работодателей.

"Это была программа по подготовке специалистов по трем специальностям: маляр, повар и токарь. Было выпущено в 2017 году три экспериментальные группы. Этот выпуск показал хорошие результаты - 97% выпускников были трудоустроены. В следующем учебном году проект был масштабируется еще на 49 учебных заведений и 54 производственные профессии", - сообщил Науменко.

С ноября 2016 года правительство утвердило перечень приоритетных профессий. Подготовка специалистов по этим специальностям осуществляется за средства государственного бюджета. Сейчас в списке 19 профессий. На подготовку специалистов в государственном бюджете этого года выделено почти 120 млн грн.

Также на 2018 год вдвое увеличено финансирование на модернизацию учреждений профтехобразования. В частности, 100 млн грн выделено на современные учебно-практические центры на базе учреждений профессионального образования.