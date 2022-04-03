Важнейший праздник для миллионов украинцев в год большой войни

В этом году 14 октября как никогда знаковый День защитников и защитниц для всей Украины. В настоящее время в рядах Вооруженных сил Украины государство защищают около 700 тыс. защитников и защитниц, а во всем секторе обороны, по данным министра обороны Алексея Резникова, задействован 1 млн украинцев.



Еще в 2014 году, когда Россия впервые вторглась в Крым и на Донбасс, украинцы осознали всю важность поддержки собственной армии. В течение восьми лет Вооруженные силы Украины оставались среди безоговорочных лидеров общественного доверия, о чем свидетельствовали многочисленные социологические опросы.

Украинские военные в Черниговской области после ее освобождения от врага, апрель 2022 года

Фото: Reuters / Сергей Нужненко





Новый Вооруженным силам Украины доверяют 95% украинцев — это фактически единодушная поддержка населения. В то время как в декабре 2021 года, за два месяца до вторжения РФ, этот показатель в аналогичном опросе КМИС После 24 февраля 2022 г., когда Россия решилась на развязывание полномасштабного вторжения в Украину, ВСУ окончательно стали главной надеждой всей Украины на сохранение суверенитета страны и возможность строить будущее.Новый опрос Киевского международного института социологии, результаты которого были обнародованы в конце сентября 2022 года, показал, что— это фактически единодушная поддержка населения. В то время как в декабре 2021 года, за два месяца до вторжения РФ, этот показатель в аналогичном опросе КМИС составлял 72% (хотя и тогда украинская армия занимала первое место по уровню доверия среди граждан Украины).

Пілоти Повітряних сил ЗСУ

Фото: Повітряне командування Центр via Facebook





За почти восемь месяцев полномасштабной войны Вооруженные силы Украины невероятно поразили мир, окончательно разбив представление о непреодолимой мощи российских вооруженных сил как «второй армии мира». Только И несмотря на то, что война ударила по доходам и благосостоянию многих украинцев, большинство граждан Украины пытаются помогать защитникам. По состоянию на сентябрь 2022 года, согласно опросу КМИС, 81% респондентов жертвовали деньги на Вооруженные силы Украины, а еще 16% сделали бы это, если бы имели такую возможность.За почти восемь месяцев полномасштабной войны Вооруженные силы Украины невероятно поразили мир, окончательно разбив представление о непреодолимой мощи российских вооруженных сил как «второй армии мира». Только за сентябрь 2022 года ВСУ освободили в пять раз больше территорий, чем Россия захватила за три месяца лета . Если в течение июня, июля и августа РФ дополнительно оккупировала около 2125 кв. км территорий Украины, то украинские защитники только за сентябрь освободили не менее 10 608 кв. км. При этом почти полностью была освобождена Харьковская область, а в начале октября наступление ускорилось в Херсонской, развилось в Донецкой и Луганской областях.

Как праздник украинского казачества и годовщина основания УПА стали Днем защитников и защитниц Украини

Покров: один из главных духовных праздников Украины







14 октября христиане восточного обряда (православные и греко-католики) отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы.



Легенды о его истоках отличаются, однако суть остается неизменной: речь идет об эпизоде, когда Богородица якобы явилась жителям Константинополя, защитив их от нашествия. Согласно одной версии, город осадило войско киевского князя Аскольда (IX в.), по другой — силы мусульман-сарацинов или агарян (так византийцы называли арабов) в X в.



Жители города обратились к Божьей матери с просьбой о спасении, после чего она якобы предстала перед людьми и покрыла их своим покровом (омофором). Вражеские войска отступили, Константинополь спасли, легенда осталась в житиях святых и летописных памятках, а в память о чуде в Византии впоследствии стали праздновать день Покрова Пресвятой Богородицы.



После принятия православия князем Владимиром праздник «перекочевало» в Киевскую Русь. В летописях есть упоминания о том, как князь Ярослав Мудрый отдает Киев и всю Русь «под покров Божией Матери».

Митрополит Епифаний у Стены памяти павших защитников на стенах Свято-Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве

Фото: Православная церковь Украины via Facebook

В украинской традиции праздник оказался тесно связан с идеей защиты от врагов, напоминает Институт национальной памяти. Многие православные церкви, построенные во времена Киевской Руси, а затем и в казацкой Украине, были посвящены Покрову Богородицы. Старейшая из сохранившихся — Покровская церковь в селе Сутковцы Хмельницкой области, заложенная в XV в. еще как крепость.

День украинского казачества



Украинские казаки считали Богородицу своей покровительницей, а праздник Покрова — самым важным в своем календаре. Церковь Покрова Богородицы была центральной в больших казачьих поселениях (Сечах). Нередко именно 14 октября казаки проводили свои вече, выбирая нового кошевого атамана или старшину, утверждал украинский историк Дмитрий Яворницкий (XIX — начало XX в.), один из ранних исследователей украинского казачества. «Под Покровом Богородицы запорожцы не боялись ни вражеского огня, ни грозной стихии, ни морской бури», — писал Яворницкий.



В годы расцвета украинского казацкого государства, Гетманщины, чествование Покрова Богоматери приобрело наибольший масштаб. На этот период, особенно во время гетмана Ивана Мазепы, приходится активное строительство Покровских церквей, создание икон на эту тему.



Так за праздником 14 октября закрепилось еще одно название — Казацкий Покров, а в общественном восприятии его символами стали военная честь, отвага, доблесть и мужество.

Зарождение Украинской повстанческой армии (УПА)







Именно 14 октября называют и днем основания УПА, хотя историки дискутируют о разных датах формального создания Украинской повстанческой армии.



Считается, что 14 октября 1942 года в городе Сарны (Ровенская область) было сформировано первое подразделение (сотня) УПА во главе с полевым командиром Сергеем Качинским («Остапом»). Качинский был военным референтом Организации украинских националистов (крыла во главе со Степаном Бандерой) в Ровенской области.



В годы Второй мировой войны УПА возникла как военно-политическая формация украинского освободительного движения и была единственной силой, декларировавшей целью борьбы создание независимого украинского государства.

Бойцы УПА (сотня Никиты Скубы, 1940-е), Коломыйский район Ивано-Франковской области / Фото: ww2.uinp.gov.ua

УПА действовала в Украине до сентября 1949 года, после чего была реорганизована в вооруженное подполье, деятельность которого продолжалась до начала 1960 года. На протяжении всего периода немецкой оккупации украинских территорий УПА вела борьбу против войск гитлеровской Германии. Кроме того, весь период своего существования Повстанческая армия считала своим врагом и СССР как государство, виновное в массовых политических репрессиях в Украине, организации Голодомора и депортациях населения.

УПА формировалась по принципу регулярной армии: имела главный военный штаб и штабы военно-территориальных единиц, офицерские школы, собственную систему званий и наград, напоминает Институт национальной памяти. По его данным, за годы деятельности через ряды УПА прошли более 100 тыс. человек. За участие в повстанческом движении, а также за поддержку его участников в СССР репрессировали более 0,5 млн человек.



В 1944 году был создан орган политического руководства УПА и всего освободительного движения — аналог парламента, который назывался Украинским главным освободительным советом (Украинский главный освободительный совет, УГОС).

Именно УГОС в 1947 году своим постановлением закрепил за 14 октября традицию праздновать День создания УПА — отдельно подчеркнув отсылку к казацким традициям гетманской Украины.



«День 14 октября, совпадающий с историческим казацким праздником Покрова, учреждается как праздничный день УПА», — говорилось в этом постановлении.



Фото: Институт национальной памяти

Традицию отмечать праздник Покрова Богородицы как День УПА в независимой Украине укрепил третий президент Виктор Ющенко. 14 октября 2006 года он подписал указ, предусматривающий «всестороннее и объективное» изучение и освещение деятельности ОУН-УПА и других организаций национально-освободительного движения, инициировал законопроект о предоставлении статуса ветеранам — воинам ОУН-УПА.



С того же времени в Украине 14 октября стали традиционно проводить Марш славы героев (Марш УПА) — шествие ветеранских организаций ОУН-УПА и сторонников правых политсил.

Бойцы УПА на привале, Львовская область, точная дата фото неизвестна / Фото: ww2.uinp.gov.ua

Марш УПА 2020 года / Фото: Сергей Нужненко / RFE / RL

День защитника Украины



После провозглашения независимости Украины праздник 14 октября с годами возвращал себе все большее значение — и не только как религиозный праздник Покрова Пресвятой Богородицы и традиционная «веха» в народно-календарных приметах.



С 1999 года 14 октября начали отмечать День украинского казачества, согласно указу президента Леонида Кучмы. В этом документе указывалось «историческое значение и заслуги украинского казачества в утверждении украинской государственности и существенный вклад в современный процесс создания государства».



После усилий Виктора Ющенко, пытавшегося избавить от мифов историческое наследие УПА, следующий шаг был сделан уже в годы президентства Петра Порошенко.После начала российской агрессии на Донбассе и аннексии Крыма в Украине стали уделять особое внимание отказу от советских символов и устаревших праздников.



В 2014 году Петр Порошенко упразднил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который во времена СССР был известен как День Советской армии и Военно-морского флота. Одновременно Порошенко основал 14 октября День защитника Украины.



Церемония отличия За мужество и отвагу воинов зентиного ракетного полка Воздушного командования Центр, октябрь 2022 Фото: Воздушное командование Центр via Facebook

«В богатой подвигами летописи украинского воинства множество боев и дат, достойных стать Днем защитника Отечества. Украина больше никогда не будет отмечать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем чествовать защитников своей родины, а не чужой!» — объяснил такое решение Порошенко в своей речи 24 августа 2014 года, анонсируя отмену старого праздника и основание нового.



Соответствующий указ был подписан на праздник Покрова Богородицы — 14 октября 2014 года. День защитника Украины установлен для «чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе».



С 2015 года День защитника Украины является государственным праздником и нерабочим днем — соответствующие поправки внесены в Кодекс законов о труде. Этот президентский законопроект парламент принял в марте 2015 года.



А 14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины.