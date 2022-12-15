«В России — 100 тысяч ФСБшников». Чем британские морпехи занимались в Украине и на что способны наши спецслужбы? Интервью с экс-сотрудником СБУ 15 декабря, 19:38 Эксклюзив НВ 8 полк специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича (Фото:Foto Video UKR)

Военный эксперт Украинского института будущего, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Радио НВ рассказал, чем занимались 350 британских коммандос в Украине и какие спецоперации, в том числе на территории России, могут реализовывать спецназовцы Украины.

— The Times пишет со ссылкой на генерал-лейтенанта Роберта Макговена, что королевские британские морские пехотинцы принимают участие в секретных операциях на территории Украины. И говорят о 350 морпехах, это элита войск Его Королевского Величества. Что мы должны понимать из того факта, что эта информация обнародуется?

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— Они живут в демократической стране, у них очень мало секретов. И если какой-то орган функционирует на деньги налогоплательщиков, то так или иначе нужно показывать, а что они делают в целом. Нельзя посвятить и сказать «давайте нам на следующий год столько-то миллиардов фунтов». Надо периодически показывать, что вы делаете. Вот рассказали, что участвуют в конкретных операциях.

Сразу скажу: на 100% уверен, что речь не идет о каких-то боевых операциях, что эти британские коммандос высаживались где-то, условно в районе Донецка, и совершали какую-то диверсию, потом возвращались. Это вообще не об этом.

— Речь идет о том, что в начале широкомасштабного вторжения помогали эвакуировать персонал посольств. Далее последовали сообщения о том, что помогали вывозить на Запад какие-то ценные образцы уничтоженной или захваченной российской военной техники. Что нам это дает, что объясняет?

— Они не участвовали в боевых действиях. Участвовали в эвакуации и обеспечении безопасности сотрудников посольств Великобритании, а также, возможно, судя по количеству людей, в эвакуации сотрудников посольств из стран Содружества. Возможно, Новая Зеландия была, Австралия, могли помогать им, поскольку они серьезно подготовленные ребята.

Кроме того, не забывайте, люди людьми, но есть большое количество документов, хранящихся в посольском учреждении или разбросанные по Украине в отделах, их нужно было эвакуировать. Оборудование, поскольку была действительно большая опасность, что россияне могут зайти в посольские учреждения и их разграбить, посмотреть, что там есть, какое оборудование, в частности, тайное — серверы, информация, документы. Поэтому это тоже вывозилось, и я думаю, сначала скрывалось, а потом снова перемещалось. Возможно, часть была уничтожена, такой порядок существует.

Относительно вывезенной техники — это наша небольшая благодарность нашим западным друзьям. Безусловно, их интересуют образцы российской техники: узлы связи, какая-то активная оборона, технические штучки, которые есть в российской технике. Это интересует западные страны.

Они нам предоставляют Джавелины (Javelin — ред.), NLAW, много помощи, а мы им даем подбитую технику, чтобы они могли у себя разобрать ее на гайки, посмотреть и вычислять какие-то слабые места в той или иной технике или, например, в каналах связи, чтобы их можно было прослушивать.

— Давайте подумаем: к каким операциям британских морпехов, суперкомандос, суперлюдей обычно привлекают? Если предположить гипотетически, чему могли бы научить наших эти британские морпехи?

— У них история — 400 лет, но активно начали применять в XXI веке, в XX веке — Фолклендская война, в Ираке. Действительно, у них к началу полномасштабной войны, пожалуй, опыта было немного больше. Им, в принципе, было чем поделиться с нашими военными.

Но сейчас, я уверен, они просто не могут рассказать что-нибудь такое «вау!» для наших военных. Это наши военные, которые не будут рассказывать, так британцы с американцами будут делать «вау, и что, вы это делали?!». Это действительно война классическая, кровавая, но в сочетании с чрезвычайно технологическими средствами уничтожения: дронами, беспилотниками, дальнобойными системами огня, активным применением радиоэлектронной борьбы.

— Сейчас видим, как что-то взрывается то в России, то на временно оккупированных территориях Украины. Наверное, эти вещи могли быть предметом взаимодействия и обсуждения между британцами и нашими?

— Откровенно скажу, не знаю, о чем британцы с нашими могут коммуницировать…

— Сугубо гипотетически. Если бы вам сказали: есть 350 британских морпехов, можете взять с них все, что хотите. Вы бы о чем их спросили? О чем бы консультировались? О технике или джеймс-бондовских штучках?

— Они не шпионы, сразу скажем. Это люди, которые высаживаются при штурме на территорию противника, готовят все для того, чтобы регулярные войска могли беспрепятственно высадиться на этой территории. Они зачищают ее, производят определенную разведку вглубь и вширь, готовят плацдарм. Это коммандос, их действительно немного. Если взять за цифру ориентировочно от семи до восьми тысяч в общей сложности, то нам отправили 350. На секундочку, 5% коммандос отправили.

Я думаю, это было больше о диверсионной истории. То есть нам рассказывали, как делать диверсии, делились своим опытом. А шпионажем, получением информации занимаются совсем другие люди.

Они вообще не похожи на Джеймса Бонда. Это неприметные, такие «серые мышки», которые ходят осторожно, слушают, знают, где посмотреть и не вызывать, главное, никаких подозрений. Вот это Джеймс Бонд в реалиях.

— Во время Второй мировой войны они умудрились делать что-то неприятное, что мы сейчас называем хлопком, даже на территории нацистской Германии. Этот бэкграунд мог быть предметом разговора? Мы все еще говорим совершенно гипотетически.

— Они [знают] больше о диверсиях, зачистке территории, подготовке к высадке своих передовых сил; [могут] взорвать линии связи, какие-то коммуникации, уничтожить командный пункт, штаб, для того чтобы не могли координировать между собой боевые подразделения противника.

Действительно, они могли поделиться какими-либо техническими ноу-хау, новинками. Могли что-то передавать нам: «Ребята, держите несколько образцов, можете использовать». Понятно, что речь не идет о партиях в тысячи единиц, например, специальной закамуфлированной взрывчатки. Возможно, это один-два образца, три, но они очень эффективны.

— Какими лайфхаками командос могли поделиться? О чем мы можем гипотетически предполагать?

— Командос может забрасываться вглубь территории. Окей, давайте не коммандос, а российская разведка, вот это главное управление Генштаба, глубинная разведка. Они могут забрасываться на глубину до 500 км в тыл противника. Это не просто где-то пройтись по передовым позициям и вернуться обратно. Они забрасываются и могут днями, а то и неделями жить там в трудных условиях, на улице, пить дождевую воду, есть червей… И одновременно с этим получать определенную информацию.

Они должны хорошо знать язык того региона, куда они перебрасываются, суперидеально — даже знать акцент. Если перебрасывают, условно, в Ливерпуль, ты с ливерпульским акцентом должен вести беседы, чтобы не вызывать подозрений. Понятно, что акценты очень важны. В Техасе английский один, а в Вашингтоне или Нью-Йорке совсем другой, и они палятся. Это тоже большая часть подготовки коммандос.

— О выживании и о том, чему могли бы научиться наши у коммандос? Разве это уже равноценный обмен опытом, как вы сказали, друг у друга учатся?

— Здесь больше об обмене опытом. Действительно, в начале они могли еще чему-то научить наших: выживать, как функционировать, как связываться между подразделениями в условиях радиоэлектронной борьбы. Много таких нюансов. Но сейчас именно наши военные будут учить, рассказывать, что как, где, когда делать, чтобы тебя не распознали, не увидели.

Это действительно уже сейчас перешло в равноценный обмен. Теперь уже наши военные получили очень большой опыт.

Я вам без преувеличения уверяю: после войны к нам будут приезжать эмиссары из разных стран и вербовать наших военных, условно, в Саудовскую Аравию, чтобы научили их военным боевым действиям, как противостоять врагу, диверсии. Действительно, они будут просто нарасхват.

— Когда анализировали взрыв на Крымском мосту, было сказано, что какая-то фура проехала длинный путь, потом она в нужный момент взорвалась, было какое-то правильное количество и взрывчатки. Сейчас у нас взрывы уже в Иркутской области на каких-то нефтеперерабатывающих заводах. Были другие акты, которые оккупанты называли диверсиями на своей территории. Мы предполагаем, что это кто-то из наших научил партизан? Действительно ли это может быть история о том, что на 500 километров забрасываются диверсанты и затем они неделю едят снег?

— В подтверждение слов: недавно наше Главное управление разведки показывало кадры работы украинских диверсантов, когда они закладывают взрывчатку на военном аэродроме — кто его знает, сколько километров от границы, наверное, 600 километров было. И несколько вертолетов было уничтожено, несколько повреждено, вуаля!

Я думаю, что наши военные получили суперовый опыт, как перемещаться между позициями российских военных, как прятаться от местного населения, как жить в поле. Разумеется, у британцев опыт больше. И вот это позволяет совершать определенные диверсионные акты на чрезвычайно важных военных объектах Российской Федерации. На гражданских объектах наши военные ничего не проводят.

Для нас вообще неинтересно уничтожить какой-нибудь российский гипермаркет. Зачем он нам нужен? Он не несет никакого вреда Украине, это первое, и его уничтожение никак не влияет на ход войны. А вот если уничтожены аэродром, уничтожены самолеты, повреждены вертолеты, уничтожена нефтебаза — это действительно прямо влияет на ход ведения войны. Самолет не взлетает, ракетами не бомбит украинскую инфраструктуру, украинцы со светом и теплом, военные защищены.

— О подготовке подобных операций. Это ведь, наверное, очень долгая и очень деликатная подготовка. Есть ли возможности украинских «специальных людей» устраивать, показывать уже не единичные, а плановые и регулярные экшены?

— К сожалению, нельзя говорить о регулярности и плановости. Да, наши люди желают, чтобы каждый день в фейсбуке появлялся какой-то хлопок, а когда два-три дня ничего нет — «все пропало, это снова позиционная война»…

Послушайте, эта операция могла планироваться и два, и три месяца, и полгода. Это очень точно. Фантазируем: если взять этот же аэродром, где были вертолеты. Надо выяснить, как он охраняется, есть ли там люди, которые могут нам помочь, подсказать о технической охране, о патрулях, как они ходят, разместить людей… Конечно, наши военные туда продвигались не за один день — утром уехали, а вечером вернулись. Они могли и неделю туда добираться, неделю быть там и неделю или две возвращаться назад.

Это действительно сложная операция. Все планируется: где они могут разместиться, надежен ли этот человек, не попадает ли под подозрения со стороны местной контрразведки, не вызывает ли каких-либо подозрений.

Взрывчатка. Понятно, что они не на себе ее тянули. Наверняка она где-то была спрятана надежными людьми немного раньше. Ее просто подвезли к тому месту: вытащили из тайника, использовали в работе.

— Фактор российского разгильдяйства: могли не в том месте курить на нефтебазе, а сейчас оккупанты могут говорить «а, это все украинские диверсанты». Они все могут называть действиями украинских диверсантов, даже то, где сами провтыкали. Есть ли какая-то инструкция, как диверсантам использовать это разгильдяйство и халатность россиян?

— Это называется слабые места. Я об этом и говорил, что надо искать людей, например работника аэродрома, условно проигравшего в казино, ему просто нужны деньги. И тут на него выходят люди и говорят: «Дядя, ты проиграл 10 тысяч рублей, а можешь получить пять тысяч долларов, но можно мы посмотрим, что на аэродроме происходит?» Этот человек будет помогать, условно, нашим военным совершить определенные действия за деньги.

Возможно, использовать то же разгильдяйство, когда они там бухают. Эти военные очень любят «на стакан присесть». Но надо найти это разгильдяйство, надо же вычислить его. Например, именно этот командир или именно та группа, которая заступает на охрану, очень «любят стакан» и только заступают, сразу начинают квасить. В восемь начало смены, а в восемь пятнадцать они уже «в доску». Когда это система, тогда проще планировать операцию.

— Попробуем разобраться, а могут ли оккупанты что-нибудь подобное делать на нашей территории? Потому что российские ГРУшники тоже совершали много разных неприятных вещей и на территории Украины: помним о складах боеприпасов. Что сейчас с этим, что-то мы об этом мало слышим?

— Они до начала полномасштабного вторжения проводили массовые акции. Помним, у нас постоянно горели склады с боеприпасами, постоянно. Помним, как наших работников военной разведки пытались уничтожить, того же Буданова пытались уничтожить, командира спецназа военной разведки Шеремета взорвали в Киеве…

То есть они работали действительно, они здесь есть, к сожалению.

Сейчас я вижу, что контрразведка работает, их гоняют по Украине мокрой тряпкой, чтобы не давать возможности проводить террористические акты. Кстати, во время вторжения они же размещались, заезжали в Украину из разных стран — из Турции, Грузии, по одному, по два, по три; как туристическая группа, как супруги, как студенты… Снимали жилье в Украине, в Киеве в частности, и готовились к ведению городских боев, дабы поддержать вторжение своих военных, это первое.

Второе, в Европе: там они действительно чувствуют себя еще более вольготно, поскольку в Европе контрразведка есть, но она меньше по количеству. К примеру, взять Германию: на 80 миллионов населения у них пять тысяч сотрудников контрразведки. У россиян на 140 миллионов населения около 100 тысяч ФСБшников — в разы больше.

— В 50 раз, по-моему, выходит.

— Да, то есть там они чувствуют себя нормально. Но сейчас мы уже видим, что и европейцы начали работать над тем, чтобы закрывать эти щели, усиливать контрразведку. Закончились эти «вегетарианские» времена, когда все друг другу братья и сестры, когда границы стираются. Все они начинают проверять людей, особенно россиян, у которых есть прошлый бэкграунд, что они жили в России.

— На что нам обращать внимание, на какие проявления хлопка на оккупированной территории или в самой России? Что вы видите впереди как то, что может снова произойти гипотетически?

— Предположить, какие истории могут происходить?

— Приблизительно. Или на что обращать внимание?

— В первую очередь это военные объекты. На гражданских объектах, еще раз повторю, украинские спецназовцы ничего не проводят, поскольку это вообще не имеет никакого смысла. Военные объекты — да.

Трудно сказать, что может произойти. Может, и самолет упасть, а это у россиян бывает в последнее время очень часто, не справились с управлением пилоты… Помните, было сообщение, что пилоты уснули в полете и рухнули. Где-то самолет не смог набрать высоты, упал в жилой дом. Не исключено, что здесь также вмешивались определенные внешние силы — не только российское разгильдяйство.

— Многие сомневались, что наши вообще способны такое делать. Вот этот принцип, что мы всегда уничижительно характеризуем собственные силы и способности, это тоже маркер, до сих пор работающий на специальных людей?

— Действительно, да! Наши политические чиновники не признают причастности к хлопку в Крыму или где-то на территории Российской Федерации. Все дерзко улыбаются — «курите там, где нужно, а где не нужно — не курите», тролят их постоянно, иронизируют. Но между строк прослеживается, что здесь Украина была причастна и приложила к этому свою руку. И такие вещи будут и дальше происходить.

Не забывайте также о местных партизанах, которые в России тоже есть. Да, возможно, они еще не столь масштабны — где-то поджигают железнодорожные линии, шкафы управления, где-то поджигают военкоматы. Но как тенденция — уж весьма неплохо.