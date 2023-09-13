Лубинец объяснил, как действовать родным пропавших без вести при особых обстоятельствах
Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)
В Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека собрали контакты и порядок действий, которые следует выполнить, чтобы государственные органы помогли с розыском и возвращением родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.
Так, если родной пропал без вести при особых обстоятельствах, нужно обратиться в территориальное подразделение Нацполиции.
Полиция откроет дело об исчезновении, которое будет зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. Надо будет зафиксировать регистрационный номер заявления и забрать выписку из реестра, где будет указана фамилия следователя.
Предстоит связаться со следователем и сдать ДНК-экспертизу, а также спросить о дальнейших шагах и узнать, передали ли результаты ДНК-экспертизы в Единую базу.
Также дополнительно желательно обратиться:
- в Национальное информационное бюро;
- Международный Комитет Красного Креста в Украине;
- Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;
- в офис Омбудсмена.
Кабмин во вторник, 12 сентября, передал полномочия по розыску пропавших без вести при особых обстоятельствах Министерству внутренних дел.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение о ликвидации Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел павших военнослужащих.
В мае 2023 года в Украине был введен Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. В настоящее время официально подтверждено примерно 23 тысячи человек, которые считаются пропавшими без вести из-за военных действий.