Лубинец объяснил, как действовать родным пропавших без вести при особых обстоятельствах

13 сентября, 18:42
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Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

В Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека собрали контакты и порядок действий, которые следует выполнить, чтобы государственные органы помогли с розыском и возвращением родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.

Так, если родной пропал без вести при особых обстоятельствах, нужно обратиться в территориальное подразделение Нацполиции.

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Полиция откроет дело об исчезновении, которое будет зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. Надо будет зафиксировать регистрационный номер заявления и забрать выписку из реестра, где будет указана фамилия следователя.

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Предстоит связаться со следователем и сдать ДНК-экспертизу, а также спросить о дальнейших шагах и узнать, передали ли результаты ДНК-экспертизы в Единую базу.

Также дополнительно желательно обратиться:

  • в Национальное информационное бюро;
  • Международный Комитет Красного Креста в Украине;
  • Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;
  • в офис Омбудсмена.

Кабмин во вторник, 12 сентября, передал полномочия по розыску пропавших без вести при особых обстоятельствах Министерству внутренних дел.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение о ликвидации Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел павших военнослужащих.

В мае 2023 года в Украине был введен Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. В настоящее время официально подтверждено примерно 23 тысячи человек, которые считаются пропавшими без вести из-за военных действий.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Пропавшие без вести Война России против Украины Дмитрий Лубинец

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