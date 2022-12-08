Десантники показали, как уничтожают позиции оккупантов в районе Бахмута — видео

8 декабря, 15:39
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Украинские десантники уничтожили вражеские позиции в районе Бахмута (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)

Украинские десантники уничтожили вражеские позиции в районе Бахмута (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)

Украинские десантники показали видео уничтожения позиций российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.

Ролик опубликован в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

«На видео зафиксирована филигранная работа минометного подразделения отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня

Благодаря подразделениям БПЛА расчеты уничтожили живую силу оккупантов на одной из позиций в районе Бахмута.

«После успешного огневого поражения, в данном районе живой силы оккупантов больше не было замечено. Работаем дальше», — сказал командир минометного подразделения отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=4DC47iJy1j0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Десантники Бахмут Война России против Украины

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