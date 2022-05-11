Десантники из Stinger сбили российский ударный вертолет Ми-24 — видео 11 мая, 11:27 Цей матеріал також доступний українською Десантники показали сбитый российский вертолет Ми-24 (Фото:Кадр видео Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Львовские десантники накануне сбили российский ударный вертолет Ми-24.



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Видео опубликовало Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Вчера в одном из районов выполнения задач, подразделением противовоздушной обороны 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ из ПЗРК Stinger был сбит российский ударный вертолет Ми-24», — говорится в сообщении.

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На видео зафиксировано, как горит «крокодил» оккупантов.

В командовании отметили, что это уже пятнадцатый российский вертолет, сбитый именно подразделениями Десантно-штурмовых войск за время широкомасштабного вторжения российских войск в Украину.

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