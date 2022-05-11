Десантники из Stinger сбили российский ударный вертолет Ми-24 — видео

11 мая, 11:27
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Десантники показали сбитый российский вертолет Ми-24 (Фото:Кадр видео Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Десантники показали сбитый российский вертолет Ми-24 (Фото:Кадр видео Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Львовские десантники накануне сбили российский ударный вертолет Ми-24.

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Видео опубликовало Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Вчера в одном из районов выполнения задач, подразделением противовоздушной обороны 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ из ПЗРК Stinger был сбит российский ударный вертолет Ми-24», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch?v=312236931073779

На видео зафиксировано, как горит «крокодил» оккупантов.

В командовании отметили, что это уже пятнадцатый российский вертолет, сбитый именно подразделениями Десантно-штурмовых войск за время широкомасштабного вторжения российских войск в Украину.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Десантники Вертолет Вертолеты РФ Война России против Украины

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