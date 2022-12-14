Украинские десантники разгромили позиции российских оккупантов под Бахмутом — видео 14 декабря, 14:00 Как десантники разгромили позиции оккупантов под Бахмутом (Фото:Генштаб)

Украинские десантники разгромили позиции российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.



Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ вместе с другими подразделениями ВС Украины заняли враждебные позиции вблизи Бахмута», — говорится в подписи к ролику.

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Сперва укрепление оккупантов несколько раз накрывали артиллерийским и минометным огнем. Затем на вражеские позиции осторожно вошли десантники.

4 декабря спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.

В эфире телемарафона Сырский рассказывал, что назначались шесть-семь сроков, когда оккупанты должны были овладеть этим городом, но каждый раз украинские военнослужащие уничтожали врага, срывали его планы. Каждый раз враг начинал снова, менял командующих, войска, наращивал численность войск, но за все это время он продвинулся на максимум пять километров.