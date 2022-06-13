Депутаты Мариуполя от ОПЗЖ помогли России уничтожить всю инфраструктуру города — мэр 13 июня, 18:17 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Мариуполя со стороны российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Депутаты горсовета Мариуполя от запрещенной партии ОПЗЖ передавали россиянам данные о местонахождении критической инфраструктуры города, заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью BBC.

Он уточнил, что в первые семь дней оккупанты уничтожили всю критическую инфраструктуру города.

«Они (россияне — ред.) знали, куда стрелять. Было много предателей, которые давали координаты. Все, что у нас было, все, что считается критической инфраструктурой города, было уничтожено в первые семь дней», — рассказал Бойченко.

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По его словам, даже он не знал, где находятся все источники питания в Мариуполе, но россияне смогли уничтожить их в первые дни. При этом под удары попали также точки водоснабжения, линии связи и склады с продуктами и лекарствами.

Мэр Мариуполя подчеркнул, что главными информаторами оккупантов были местные депутаты от партии ОПЗЖ, которые впоследствии стали руководить захваченным городом.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией на время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях, как ОПЗЖ, Партия Шария, Опоблок и Наши.



28 марта партия Оппозиционная платформа при жизни заявила о приостановлении своей деятельности.

14 апреля на заседании Верховной Рады объявили о приостановлении деятельности фракции Оппозиционная платформа — За жизнь.

21 апреля в Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Возглавил группу Юрий Бойко.

3 мая Верховная Рада приняла Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий (7172−1), предусматривающий расширенный перечень оснований для запрета политических партий, в частности пророссийского толка. За проголосовали 330 нардепов. 14 мая этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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