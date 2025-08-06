Сеть медицинских лабораторий CSD LAB направила 1,2 миллиона гривен на поддержку военных медиков. Символично это произошло накануне Дня медицинского работника, который в Украине отмечают 27 июля. Помощь направлена тем, кто борется за жизнь украинских защитников в стабилизационных пунктах, в полевых условиях, в операционных.

Выделенные средства пойдут на обеспечение насущных потребностей в медикаментах и специализированном оборудовании для медицинских подразделений:

1-го корпуса Национальной гвардии Украины « Азов»

Азов» 8-й отдельного полка специального назначения Сил специальных операций ВСУ

15-й отдельной бригады артиллерийской разведки Сухопутных войск ВСУ.

«Поддержка военных медицинских служб — одно из направлений корпоративной социальной ответственности нашей сети. Тактическая медицина спасает жизни в первые минуты после ранения — в блиндажах, на передовой, в прифронтовых городах, во время обстрелов. Иногда именно эти минуты решают все.

Недавно офис нашей компании также пострадал от ракетной атаки. Мы по собственному опыту понимаем, насколько близко война и как важно поддерживать тех, кто спасает жизни в горячих точках. Именно поэтому мы считаем своим долгом не только продолжать работу, но и быть частью сильного тыла" — отметил Александр Дудин, СЕО и совладелец CSD LAB.

Кроме целевой помощи, компания системно поддерживает украинских защитников, предоставляя военнослужащим 100% скидку на популярные лабораторные обследования. С начала полномасштабного вторжения и по состоянию на июнь 2025 года в сеть уже обратились более 17 000 военных. В целом специалисты CSD LAB выполнили для них более 105 000 исследований на сумму почти 23,5 миллиона гривен.

Компания поздравила всех медицинских работников и работниц Украины с профессиональным праздником:

«Сегодня мы показываем миру, что медицинское сообщество нашей страны — это мужество, самопожертвование и верность присяге. Это — надежда на жизнь. Во все времена. И особенно сейчас. Спасибо вам за выдержку и профессионализм, за веру в глазах детей и взрослых, военных и гражданских — всех, кого вы не оставляете в самые тяжелые моменты».

CSD LAB — точность ради жизни!