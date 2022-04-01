Город-герой, город-мученик. Постоянные обстрелы, вода из луж, отсутствие света и еды — как Чернигов уже месяц держит оборону 1 апреля, 17:46 Цей матеріал також доступний українською Результаты российских обстрелов в Чернигове (Фото:REUTERS/Roman Zakrevskyi)

Чернигову угрожает судьба Мариуполя — полуокруженный врагом, город живет и сопротивляется без электричества и воды под ежедневными обстрелами.

Современная трагедия почти 300-тысячного Чернигова — областного центра на севере страны — начинается уже с его околиц. Именно там 30 марта погиб муж народного депутата Ольги Стефанишиной: он пытался вывести людей из полуокруженного города и попал под артобстрел. В эти же дни там погибли и другие волонтеры, — среди них и студентка второго курса столичного педуниверситета Анастасия Тагирова, которая везла в Чернигов гуманитарную помощь.

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С первых часов войны древний город оказался под ударами врага, — ведь до белорусской границы тут всего 90 км. До сих пор он фактически находится в окружении, — единственный автомобильный мост, связывающий Чернигов с Киевом, недавно разбомбили оккупанты. Остался только пешеходный. Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, волонтеры пробираются в город по нему и другими обходными путями, попадая под вражеский огонь.

Местность вокруг города заминирована и постоянно обстреливается. Черниговская власть не может ни устроить гуманитарные коридоры, ни вывезти раненых. Продукты завозят в минимальном количестве.

Александр Ломак, пресс-секретарь черниговского мэра, рассказывает о тяжелом кризисе, в котором оказался облцентр. Город очень сильно разрушен — целых домов осталось немного. Здесь нет воды и практически нет электричества.

Из 300 тыс. жителей на месте осталось менее половины. По последним данным, говорит Ломак, от обстрелов погибло более 350 мирным жителей. Смертность от хронических болезней резко подскочила — вчетверо. Некоторых умерших хоронят в траншеях посреди улиц, так как местное центральное кладбище расположено на окраине, где идут бои. Местные власти обещают: как только настанет мир, они займутся перезахоронением.

Разрушения от российских обстрелов в центре Чернигова / Фото: REUTERS/Oleh Holovatenko

«Несмотря на все заявления российской стороны, Чернигов опять вчера бомбили. Причем разрушают абсолютно гражданские объекты: библиотеку — исторический памятник, жилые здания, — рассказывает Ломак. — Стреляют, лишь бы куда-нибудь попасть».

Последний рубеж

Александр, работник Черниговского горсовета, сумел выбраться из города. Однако, бомбежек и авианалетов досталось и на его долю.

Первые обстрелы стали для него шоком. Но к войне быстро привыкаешь, поясняет Александр: постепенно он стал отличать звуки артиллерийских разрывов от «работы» минометов и систем залпового огня.

«В один из дней начали летать самолеты и сбрасывать бомбы. Случилось это настолько внезапно, что стало понятно — если бомбы сбрасывают неуправляемые, то просто хотят нанести максимальные разрушения», — рассказывает Александр.

Черниговчанина поразил один из первых авианалетов, — когда на многоэтажку по улице Черновола, стоящую неподалеку от дома его родителей, упала бомба, разрушив строение. Никаких военных объектов рядом нет.

Ирина Иващенко долгое время пряталась от бомбежек в подвале. Она вычислила, что враг бомбил ее родной город по своеобразному расписанию — после полуночи и под утро.

3 марта, когда Чернигов подвергся очередному массированному обстрелу, в подвал к Иващенко попала окровавленная Татьяна, преподавательница соседней школы № 21, — именно по этому учебному заведению и ударил враг.

Татьяна находилась в классе со своей коллегой, — та стояла у окна в момент обстрела и была убита на месте. «Эта Татьяна выжила потому, что по счастливой случайности буквально за миг отошла от окна, — рассказала НВ Иващенко. — Но ее так поразило произошедшее, что она не выходила из подвала несколько дней, пока я ее не вывела к себе домой».

В школе в тот день находились и дети, которые тоже пострадали. Одна из раненых школьниц записала видео, в котором она призвала россиян посмотреть, что делает их армия.

Бессистемность и бессмысленность с военной точки зрения вражеских обстрелов отмечают едва ли не все оставшиеся в городе черниговчане.

Работница местного Зеленбуда Елена Грицюк рассказала НВ, что оккупанты бьют лихорадочно. Например, под огонь попал строительный гипермаркет Эпицентр-К, — дым от возникшего там пожара несколько дней стоял над городом.

Противник разнес в щепы и здание кинотеатра Украина, — Грицюк считает, что тот «провинился» лишь своим названием.

Она часто ловит себя на мысли, что находится в пост-апокалиптическом фильме: люди вокруг уже начали набирать воду из луж и перестали выбрасывать остатки еды в мусор. А в первые дни, когда пропало электричество, местные рубили деревья во дворах и готовили себе еду на кострах, в первую очередь пуская в ход скоропортящиеся продукты. На улицах и сейчас повсеместно лежат тельца умерших от голода голубей, которые терзают вороны.

Авиабомба в частном секторе Чернигова / Фото: ГСЧС via REUTERS

«В этом мире меняются ценности, — размышляет Грицюк. — Главным становится выживание и возможность сообщить кому-то о себе. И когда на улице работал бензиновый генератор, люди первым делом спешили зарядить мобильники, а не фонарики. Потому что связь дороже света».

Черниговчанка Богдана Гридковец успела выехать из города, — окольными путями, пробираясь между сел, в которых шли бои. Местные жители, по ее словам, на свой страх и риск пытаются покинуть Чернигов. Многим это не удается.

Минобороны страны-агрессора заявило недавно о снижении активность на киевском и черниговском направлениях — мол, они теперь нацелились «освобождать Донбасс». Но покоя Чернигову это все равно не принесло.

Буквально несколько дней назад оккупанты попытались ворваться на окраины городе, наводя переправы через Десну. ВСУ отбили атакующие потуги врага.

Чернигов продолжает бороться, уже месяц имея новый статус: 6 марта президент Владимир Зеленский дал ему почетное звание «город-герой Украины».



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