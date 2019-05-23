Как часто подростки в Украине пьют, курят и занимаются сексом? Сегодня, 23:31 547 Цей матеріал також доступний українською Getty Images Подростки Getty Images

Каждый третий подросток, занимавшийся сексом, не использовал презерватив во время первого раза. Четвертая часть подростков хоть раз в жизни были пьяными, а курят 20% детей. Таковы результаты исследования ЮНИСЕФ.



Курять 20% українських підлітків, секс був у кожного четвертого підлітка, а серед 10-річних дітей кожний сьомий пробував алкоголь. «Жертвами» онлайн-знущань визнала себе п’ята частина дітей.

Про це йдеться у дослідженні, присвяченому здоров’ю та поведінці молоді, організованому ЮНІСЕФ.

За даними дослідження, українські підлітки рідко займаються спортом і мають переважно нездорові харчові звички.

«Вони говорять про поширення булінгу та кібербулінгу, насильство у школах та недостатню щоденну підтримку з боку родини. Це впливає на їхні освітні результати, а у тривалішій перспективі може вплинути на їхнє здоров’я та добробут у дорослому віці», — зазначила пані Лотта Сільвандер, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні, презентуючи результати дослідження.

Курять щодня

За даними дослідження близько 20,1% опитаних учнів пробували курити. Серед них — 24% хлопців та 16% дівчат. В цілому курців серед дітей стає менше — у 2014 році таких дітей було 30%, у 2002 році - 57%.

Підлітків, які курять, з віком стає більше — із 4,3% серед 10-річних до 38,8% серед 17-річних підлітків. При цьому щодня курять 5,1% учнів шкіл.

Були п’яними

Серед 10-річних дітей кожний сьомий пробував алкоголь хоча б раз. Серед 17-річних такий досвід мають 61,9% підлітків.

При цьому вживання алкоголю поширене як серед хлопців, так і серед дівчат. Четверта частина підлітків хоч раз у житті були п’яними.

7,8% підлітків віком 13−17 років вживали марихуану хоча б один раз. Найбільше практикували вживання марихуани, за останні 30 днів, учні ПТУ — 8,3%.

Найбільший стрибок у вживанні психоактивних речовин відбувається переважно у віці 14−15 років, йдеться у дослідженні.

Секс без презерватива

Серед 13−17-річних підлітків кожен четвертий хлопець — 24%, та кожна восьма дівчина- 12,4% займались сексом.

Кожен третій підліток, який займався сексом, не використовував презерватив під час першого статевого акту.

Майже кожен четвертий хлопець та кожна третя дівчина, серед тих, хто має досвід статевих стосунків, не використовували презерватив під час останнього статевого акту.

Практично кожен десятий з підлітків, хто займається сексом, сказали, що зробили це перший раз у 12 років і раніше. Майже кожен сьомий підліток, у кого був секс, зізнався, що вік їхнього першого статевого партнера був 19 років або старше.

Тільки 12,1% серед опитаних підлітків віком 10−17 років мають правильні знання про шляхи передачі ВІЛ.

Не знають, де діти

Опитування продемонструвало, який вплив має родина на здоров’я підлітків. Так, третина матерів учнів шкіл не знає, чим займаються їхні діти у вільний час. Майже половина учнів сказали, що батько не знає, хто їхні друзі.

Кожен третій підліток (29,5%) ніколи не грається вдома у спільні ігри з батьками, а кожен п’ятий (21,7%) ніколи не займається спортом разом із батьками.

У порівнянні з попереднім дослідження, зросла кількість підлітків, що відчувають підтримку батьків у прийнятті рішень — із 78% у 2014 році до 85% у 2018 році.

Щоденними інтенсивними фізичними вправами займаються 30% 10-річних підлітків та 17,4% 17-річних.

Гаджети і телевізор

Більшість опитаних підлітків є користувачами соціальних мереж та має постійне підключення до інтернету. Майже чверть підлітків розповіли, що постійно не можуть думати ні про що інше, крім моменту, коли буде можливість знову користуватися соціальними мережами.

Кожен десятий підліток регулярно брехав батькам або друзям про час, проведений у соціальних мережах. Найбільше таких серед 10-річних хлопців — 17,2%.

Близько 15% часто погано себе почували, коли не могли користуватися соціальними мережами.

Серед 10-річних дітей кожний четвертий проводить за електронними пристроями від трьох до шести годин у будній день; серед 13-річних — кожен третій, серед 15−17-річних — 38,1%. У вихідні дні ці показники істотно збільшуються.

Смуток і безнадійність

Кожен п’ятий підліток вважає своє здоров’я посереднім або поганим. У 56,5% дітей були скарги на те, що раз на тиждень або частіше вони відчувають нервозність.

При цьому щоденний смуток або безнадійність за останній рік відчувала четверта частина всіх опитаних. Смуток був таким сильним, що підлітки переставали займатися звичними справами.

Бійки і образи

Третина учнівської молоді (35,5%) щонайменше раз на рік брала участь у бійках. Кожна п’ята дівчина «самостверджується» за допомогою кулаків.

Упродовж останніх двох місяців 35% підлітків ображали або принижували інших — з них 22,7% - «один раз або двічі», 3,5% - «кілька разів на тиждень.

Жертвами образ/принижень/знущань протягом останніх двох місяців визнали себе 37,9% серед усіх опитаних підлітків.

«Жертвами» онлайн-знущань визнала себе п’ята частина — 21,5%.

Соціологічне опитування провів у 2018 році Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка спільно з ЮНІСЕФ у 287 навчальних закладах, де опитали понад 13 тисяч респондентів в Україні.

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