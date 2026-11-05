Заместитель Виталия Кличко Петр Пантелеев (на фото — справа от мэра) рассказал, как город решает проблемы с водоснабжением, которое пропадает из-за вражеских обстрелов (Фото: Алексей Самсонов / Вечерний Киев)

Петр Пантелеев, и. о. первого заместителя главы КГГА, рассказал, какие дополнительные источники электроэнергии обеспечивают работу системы водоснабжения и водоотведения Киева.

Для резервного обеспечения системы водоснабжения и водоотведения Киев задействовал 104 генератора и 16 МВт мощностей специально построенных ранее электростанций.

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Об этом на брифинге рассказал Петр Пантелеев, исполняющий обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации.

«Именно этот первый этап — создание электростанций мощностью 16 мегаватт — был ориентирован на наиболее критически важные объекты», — рассказал он, объяснив, что речь идет о водоснабжении и, одновременно, о канализации или водоотведении.

Пантелеев уточнил, что в случае прекращения подачи воды в городские системы нагрузка на канализацию также исчезает. «Нужно понимать физику процесса: если у нас прекращается водоснабжение, то и объем стоков снижается до критического уровня, — объяснил он. — То есть нагрузки на канализацию фактически нет».

Он также добавил, что проект строительства дополнительных электростанций в столице будет полностью готов в конце года.

3 ноября в Укрэнерго заявили об одной из самых масштабных российских атак на энергетику Украины. В тот же день Киевводоканал сообщил, что столица временно осталась без водоснабжения. Жителей Киева также предупредили, что после восстановления электроснабжения потребуется время для возобновления подачи воды. О полном восстановлении водоснабжения в Киеве сообщили 4 ноября.

5 ноября в Киеве вновь возникли перебои с водоснабжением; проблема наблюдалась во всех районах города из-за обесточивания объектов водоканала.