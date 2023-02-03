«Немедля». Резников рассказал, как быстро украинские военные освоят танки Leopard 2 3 февраля, 20:37 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Украинские военные быстрыми темпами освоят танки Leopard 2.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга в пятницу, 3 февраля.

Он подчеркнул, что в этом вопросе помогут польские инструкторы.

«Благодаря польским инструкторам, наши воины уже овладели артиллерийскими системами калибра 155 мм Krab. Вместо трехмесячной подготовки мы справились за три недели. Если мы освоили их такими быстрыми темпами, то Leopard усвоим немедля», — сказал Резников.

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак, который в пятницу, 3 февраля, находится с визитом в Киеве, заявил, что Польша начала обучать украинских военнослужащих использовать танки Leopard.

Резников подчеркнул, что «танковая коалиция» нужна Украине для контрнаступления и прорыва линии обороны, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что украинские военнослужащие начнут обучение на танках Leopard 2 на следующей неделе. Сотни украинских военных уже вылетели в места, где будет проходить обучение, в Германии и Польше.

Инфографика: NV

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

