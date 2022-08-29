Удастся ли закончить войну до зимы? Три наиболее реалистичных сценария развития событий на фронте — экспертный опрос НВ 29 августа, 18:50 Эксклюзив НВ Неминуемый шаг: Украинские войска готовятся к контрнаступательным действиям (Фото:Anatolii Stepanov / AFP / East News)

С помощью пяти аналитиков НВ смоделировал будущее, чтобы понять, как быстро ВСУ выбьют врага с территории страны, и что необходимо для успеха Украины.



Украинские силы «начали наступательные действия на многих направлениях юга страны», — такое сообщение 29 августа сделали представители южной группы войск ВСУ. Это может означать начало долгожданного большого наступления, нацеленного как минимум на освобождение Херсона, а как максимум — на форсирование Днепра и выход к админгранице оккупированного Крыма.

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Подобное большое наступление — при его позитивном исходе — может полностью переломить ход войны и усадить кремлевских режим за стол переговоров об прекращении боевых действий на выгодных для Украины позициях.

При этом Владимир Зеленский ранее заявил представителям Большой семерки G7, что Украине необходимо завершить войну до зимы. Об этом же неоднократно говорил и глава его Офиса Андрей Ермак: мол, отечественной экономике так будет лучше.

Реально ли сделать это? Об этом НВ поговорил с пятью аналитиками: военными экспертами и обозревателями — Олегом Ждановым, Юрием Кариным и Константином Машовцом, бывшим министром обороны Андреем Загороднюком, а также экономистом Глебом Вышлинском. С их помощью редакция создала три сценария развития событий на фронте и спрогнозировала, когда сможет закончиться война с РФ.

Сценарий № 1: Много оружия от Штатов, выход на «линию 24 февраля» и прекращение боевых действий до конца 2022-го; вероятность — 25%

Американский президент Джо Байден в первые дни осени запускает действительно массовый ленд-лиз, предоставляя Украине очень многое из того, о чем просит Владимир Зеленский. Вашингтон как минимум удваивает поставки вооружений и техники ВСУ, — примерно в эквиваленте $3 млрд в месяц. И уже во второй половине сентября украинские силы начинает мощное контрнаступление, успев до первых морозов освободить вначале весь юг — до админграниц Крым, а затем и восток — до линии, с которой и началось вторжение россиян в феврале. После этого интенсивность военных действий резко снизится, — Россия не сможет собрать новую ударную группировку для продолжения активных атак.

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