Когда в Киеве снова появится горячая вода

Нафтогаз подписал с Киевом мировое соглашение, которое поможет возобновить поставки тепловой энергии потребителям города, сообщили в пресс-службе Нафтогаза. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Поставка горячей воды киевлянам может быть возобновлена в течение пяти дней после принятия этой мирового соглашения судом.

Киевтеплоэнерго подтвердило правопреемство

Киевтеплоэнерго подтверждает признание правопреемства по долговым обязательствам Киевэнерго перед Нафтогазом в размере почти 2 млрд 400 млн грн. При этом, взыскание дополнительных начислений будет решен в судебном порядке.

Киевсовет признал задолженность перед Нафтогазом в 2,5 млрд грн, что касается деятельности Киевэнерго

По словам заместителя главы правления Нафтогаза Сергея Переломы, подписание мирового соглашения устраняет последние преграды для возобновления горячего водоснабжения в Киеве и начала отопительного сезона.

Ожидается, что 10 октября Хозяйственный суд Киева утвердит мировое соглашение, отметила пресс-секретарь НАК Нафтогаз Украины Елена Осмоловская. Это позволит Нафтогазу и Киевтеплоэнерго в срок до пяти рабочих дней заключить договоры о поставках газа для производства тепловой энергии.

"После утверждения этого соглашения Киевтеплоэнерго должен взять долги Киевэнерго, о которых есть договоренность. После этого мы сможем подписать договор в течение 5 рабочих дней", - отметила Осмоловская.

Горячая вода на следующей неделе

Ранее Министерство финансов перечислило почти 730 млн грн дополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах, чтобы восстановить в Киеве бесперебойное снабжение водой.

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После подписания соглашения между Нафтогазом и Киевтеплоэнерго мэр города Виталий Кличко заявил, что киевляне будут иметь горячую воду уже на следующей неделе. Он добавил, что для возобновления горячего водоснабжения пришлось преодолеть ряд препятствий.

В то же время центральное теплоснабжение довольно убыточное, добавил Кличко.

Запас мазута

Если не произойдет никакого форс-мажора в суде, необходимые для снабжения горячей воды договора будут заключены до конца текущей недели, заявил во время заседания Киевсовета заместитель главы КГГА Петр Пентелеев.

Подписание мирового соглашения устраняет последние преграды для возобновления горячего водоснабжения в Киеве

По его словам, сейчас на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 нет 10-дневного запаса мазута. Но уже готовятся изменения в бюджет, которые примут в ноябре, и за эти деньги город приобретет необходимый мазут. Чиновник напомнил, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 перешли в управление городского предприятия только в августе этого года.

Кроме подписания мирового соглашения были и другие варианты решения этого конфликта, отметил заместитель редактора портала НВ Бизнес Олег Гавриш. Спор мог быть решен в суде, если бы в Киевтеплоэнерго довели дело до конца. Можно было бы заставить Нафтогаз поставлять газ, несмотря ни на что, добавил он.

Долг Киевэнерго перед Нафтогазом

Десятки жилых домов в Киеве остаются без горячей воды уже несколько месяцев.

Нафтогаз Украины в мае отказал коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго в заключении договоров на поставку газа, требуя, чтобы оно взяло на себя долговые обязательства предыдущего исполнителя услуг - Киевэнерго.

По данным КГГА, задолженность последнего перед Нафтогазом составляла почти 5 млрд грн. В прошлом месяце Киевский городской совет принял решение о принятии коммунальным предприятием Киетеплоэнерго долгов компании Киевэнерго за газ перед НАК Нафтогаз Украины при условии, если Киевэнерго передаст Киевтеплоэнерго источники для компенсации долга.

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В своем решении Киевсовет признал задолженность перед Нафтогазом на сумму около 2,5 млрд грн, касающихся деятельности Киевэнерго.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго выкупило имущество Киевэнерго за 269,5 млн грн, которое используется при эксплуатации и обслуживании объектов теплоэнергетики города.