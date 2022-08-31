«В классе моей дочери живет лабрадор». Украинцы, чьи дети из-за войны учатся за границей, сравнили местные школы с украинскими 31 августа, 13:02 Эксклюзив НВ В МОН посчитали, что по меньшей мере 641 тысяча украинских школьников остается в эвакуации за границей вместе с родителями (Фото:REUTERS/Jason Cairnduff)

Более полумиллиона украинских школьников, которые вместе с родителями убегали от войны за границу, в этом году сядут за школьную парту в странах ЕС, где их ждет обучение по новым стандартам

Этот учебный год из-за полномасштабного российского вторжения приобретет новые формы и частично будет проходить в онлайне. Вместе с тем, из 4 млн украинских школьников 641 тысяча остается в эвакуации за границей вместе с родителями. Большинство из них получили временную защиту в странах ЕС, а значит теперь, согласно европейским правилам, должны получать образование в местных учебных заведениях.

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НВ поговорил с родителями тех украинских школьников, кто уже успел протестовать на себе европейское образование и узнал, чем оно на практике отличается от отечественного.

Елена Рудякова

имеет дочерей-двойняшек десяти лет, посещающих школу в Бургведеле ( Германия)

Дети одесситки Елены Рудяковой в немецкой школе посещают уроки велосипеда и занятия в лесу / Фото: DR

Когда мы приехали в Германию в конце марта, дочерям было по девять лет, и учились они в третьем классе одесской гимназии. Уже через несколько недель дети пошли в местную школу. В Германии посещение детьми учебного заведения, особенно в младшем и среднем возрасте, обязательно даже для нерезидентов. Если ребенок не ходит в школу, родителей штрафуют на приличную сумму, исчисляемую тысячами евро. Поэтому первое, что нам оформили по приезду - школьные документы для девочек.

В некоторых немецких школах сейчас есть переводчики для украинских детей, но нам так не повезло. Хотя язык не стал проблемой: с одноклассниками дочери поладили смесью жестов и английского, на котором к ним обращаются и учителя. Что касается выполнения заданий, то в немецкой школе, в отличие от украинской, дети не пишут в чистых тетрадях от руки — им выдают листы А4 с картинками и пропечатанными задачками, куда просто нужно вписать ответы. Мы все это прогоняем через переводчика с помощью камеры на телефоне.

В немецкой младшей школе среди перечня предметов — математика, немецкий и английский, текстиль ( наши уроки труда), искусство ( музыка) и спорт ( физкультура). На уроках немецкого в отдельной аудитории дочерям раздают планшеты с интерактивным занятием по изучению языка. В то же время с математикой нет проблем — в украинских школах дочери привыкли к более насыщенной программе. Здесь они снова переводят центы в евро и дециметры в сантиметры, хотя это проходили дома год назад.

Интересно, что уроки текстиля для немецких детей проходят без разделения на мальчиков и девочек - все одинаково шьют, вышивают и вяжут. А еще, кроме физкультуры, в расписание немецких школьников трижды в неделю включены уроки велосипедов. Есть практика, когда дети должны приезжать в школу на велосипедах, а есть занятия по теории – когда они изучают правила дорожного движения. Школьники ездят с учителем по проселочным дорогам и тренируются показывать рукой повороты машинам. Это было приятное удивление для меня, ведь это очень полезно: в Германии велосипедисты выступают на уровне с автомобилистами, их обучают с первого класса.

В процессе учебы дочери оценок не приносят. Только в июле нам выдали листы с перечнем предметов и баллами, причем чем ниже балл, тем лучше. Например, 1 – это круто, 5 – что-то не успеваешь. Также в этих листах есть описание психологического состояния ребенка, его взаимодействия с одноклассниками и учителем на протяжении учебного года.

Вообще, немецкая система образования в младших классах делает акцент не столько на интеллектуальной нагрузке как в Украине, сколько на физическом развитии ребенка и привитии ему бытовых навыков. После каждого урока ребята выходят на площадку поиграть, ездят на велосипедах, иногда учатся в лесу, получают интенсивные тренировки на спорте и регулярные походы в бассейн. В наших школах, как правило, нет такого количества физической активности.

Может, поэтому учителя в Германии более расслаблены, здесь нет надрыва, здесь все не нужно делать строго, быстро и много. Здесь наоборот присутствует снисходительность к детскому баловству. Поэтому у дочери нет усталости от школы, хотя летние каникулы длились лишь с 15 июля по 21 августа. В Германии учебный год стартует в конце августа, но единственного 1 сентября нет – день зависит от каждого конкретного региона, поселка и даже школы.

Из-за того, что в немецкой программе нет этого мозгового напряжения, но есть частая смена картинки, школу мои дети воспринимают как учебный лагерь и ждут окончания каникул с нетерпением. Поэтому пока единственная сложность – языковой барьер, из-за которого они не могут еще больше общаться с новыми друзьями.

Елена Геда

имеет дочь шести лет, которая посещает школу в Лондоне ( Великобритания)

С моей дочерью Майей, которой в октябре исполнится семь лет, мы временно живем в Лондоне с начала мая. В Украине дочь ходила в первый класс музыкального лицея, обучение в котором объединяет общеобразовательную и музыкальную программы.

По словам киевлянки Елена Геды, в Великобритании первый класс больше похож на подготовительную группу, где аудитория оборудована игровыми и развивающими зонами / Фото: DR

В Великобритании Майя пошла учиться в ближайшую государственную школу. Найти ее нам помогла принимающая семья, заранее подавшая документы на зачисление.

В канун первого школьного дня для нас устроили знакомство с учителем и экскурсию. Обычно у Великобритании во многих школах есть школьная форма, но нам повезло, и у нас ее нет.

Еще в Великобритании есть четкое правило: дети попадают в класс согласно возрасту по состоянию на первое сентября, исключений не делают. Поскольку Майя родилась в октябре, она оказалась одной из старших детей в классе, хотя в украинской и польской музыкальных школах была самой младшей — в этих школах детей зачисляли индивидуально.

Первый класс в Великобритании организован скорее как подготовительная группа или нулевка: там есть игровая зона, полки с книгами, зона для изучения научных предметов. В классе, в котором учится моя дочь, живет лабрадор, который научен быть терапевтической школьной собакой.

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