Угроза вражеских обстрелов. В Киевской области школы будут работать дистанционно 1 ноября, 12:17 В Киевской области школы будут работать дистанционно (Фото:pixabay.com/Wokandapix)

Во вторник, 1 ноября и в среду, 2 ноября в Киевской области школы будут работать дистанционно.

Об этом говорится в сообщении Киевской военной администрации в Telegram.

«Учреждения общего среднего образования Киевской области 1 и 2 ноября будут работать дистанционно», — сказано в сообщении.

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Соответствующее решение было принято на заседании Оперативного штаба совета обороны Киевской области из-за угроз вражеских обстрелов по территории региона.

В ведомстве подчеркнули, что заведения дошкольного образования до 2 ноября будут работать в режиме дежурных групп.

По состоянию на вторник, 1 ноября, в Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.