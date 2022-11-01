Угроза вражеских обстрелов. В Киевской области школы будут работать дистанционно

1 ноября, 12:17
Поделиться:
В Киевской области школы будут работать дистанционно (Фото:pixabay.com/Wokandapix)

В Киевской области школы будут работать дистанционно (Фото:pixabay.com/Wokandapix)

Во вторник, 1 ноября и в среду, 2 ноября в Киевской области школы будут работать дистанционно.

Об этом говорится в сообщении Киевской военной администрации в Telegram.

«Учреждения общего среднего образования Киевской области 1 и 2 ноября будут работать дистанционно», — сказано в сообщении.

Видео дня

Соответствующее решение было принято на заседании Оперативного штаба совета обороны Киевской области из-за угроз вражеских обстрелов по территории региона.

В ведомстве подчеркнули, что заведения дошкольного образования до 2 ноября будут работать в режиме дежурных групп.

Читайте также:

Из-за полномасштабной войны сегодня более полумиллиона украинских школьников учатся в образовательных учреждениях стран ЕС (Фото:Thibaut Durand / Hans Lucas via Reuters) Здесь учат отстаивать свое мнение. Родители эвакуированных в ЕС школьников называют ТОП-10 преимуществ европейского среднего образования

По состоянию на вторник, 1 ноября, в Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.

https://www.youtube.com/watch?v=WwYM7gPvb30&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киевская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X