На прифронтовых территориях школы не будут работать офлайн даже при наличии укрытия — Минобразования 30 августа, 16:26 Школа (Фото:ArturVerkhovetskiy/depositphotos)

На прифронтовых территориях Украины с сентября школы будут закрыты для учащихся даже при наличии укрытия.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Андрей Сташков в эфире телемарафона.

По его словам, с началом сентября большая часть из 13 тысяч школ в Украине планирует вернуться в очный формат обучения.

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Еще около 3800 школ будут работать в смешанном режиме, поскольку укрытия в них не вмещают одновременно всех участников образовательного процесса.

Учащиеся из еще около 2,5 тысячи заведений продолжат учиться дистанционно.

«Одно полноценное укрытие стоит около 30 миллионов гривен. В этом году государство выделило 1,5 миллиарда гривен для их строительства. Мы ожидаем, что значительное количество школ будет обустроено новыми полноценными укрытиями», — отметил Сташков.

Он добавил, что на прифронтовых территориях школы не будут работать, однако откроют заведения, перемещенные из временно оккупированных областей.

«У нас есть школы, которые были перемещены с оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей. Сейчас они функционируют на подконтрольной Украине территории и с 1 сентября начнут работать дистанционно, в том числе для учащихся ВОТ», — добавил замминистра.

Сташков в августе рассказал, что новый учебный год очно или в смешанном формате начнут 80−85% школ.

