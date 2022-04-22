Фонды и программы помощи. За какие средства будут восстанавливать Украину после войны
Мариуполь в апреле (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
из-за войны, которую начала Россия, уничтожены тысячи зданий в разных регионах Украины. Некоторые населенные пункты почти полностью уничтожены русскими войсками. Однако уже сейчас готовят план восстановления страны после победы.
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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины собрал информацию о фондах и программах, благодаря которым могут отстроить разрушенные оккупантами населенные пункты и инфраструктуру государства.
Источники финансирования, по которым уже проводят работу
Новый международный План Маршалла для Украины общий размер в €200 миллиардов. Сейчас возможность финансирования из этого фонда — на стадии обсуждения.
Трастовой фонд солидарности с Украиной не имеет четкой суммы, его наполнение зависит от инициативы стран-участниц, планируется после проведения международной донорской конференции. Готовность к выделению средств уже проявили Швеция, Нидерланды, Австрия и Япония.
Потенциальные источники финансирования
Инструмент ЕС по соседству, развитию и международному сотрудничеству. общий размер фонда — €19,32 миллиарда на помощь странам-соседям и €9,53 миллиарда на дофинансирование. Особенность: деньги не выделяются странам-кандидатам на вступление в ЕС.
Программа помощи странам, получившим статус кандидата или потенциальным кандидатам на вступление в ЕС. Общий размер фонда — €14,62 миллиарда.
Инициатива ЕС Глобальный вход — €300 миллиардов.
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