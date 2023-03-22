Устроить россиянам в Крыму ад. Нужны ли морские дроны во время контрнаступления — объясняет специалист 22 марта, 22:17 При условии комплексного использования морских дронов с вместе другими средствами поражения ВСУ могут нанести существенный ущерб Черноморскому флоту РФ, считает военный эксперт Александр Коваленко (Фото:DR)

Александр Коваленко, обозреватель группы Информационное сопротивление, рассказал NV, как именно силы обороны Украины могут задействовать ударные морские дроны, освобождая страну от врага

По мнению Александра Коваленко, военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление, если во время контрнаступления ВСУ удастся освободить юг материковой части Украины, то армия получит возможность выводить морские дроны в Черное и Азовское моря. Учитывая это, эксперт считает, что у сил обороны Украины появится возможность использовать морские дроны комплексно с другими средствами поражения.

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«Это могут быть, например, противокорабельные ракетные комплексы, которые радиусом действия до 280 км смогут полностью закрывать временно оккупированный полуостров Крым», — говорит Коваленко в интервью NV.

По его мнению, во время деоккупации Крыма украинские противокорабельные ракетные комплексы могут нанести удары по бухте Севастополя, откуда агрессор вынужден будет в авральном режиме вывести все военные корабли, которых в открытом море будет поджидать рой морских дронов-камикадзе.

«Поэтому фактически комплексно можно устроить россиянам такой ад, о котором они будут вспоминать не одно поколение», — уверяет NV обозреватель группы Информационное сопротивление.

Инфографика: NV

Напомним, утром 22 марта в районе Южной бухты временно оккупированного Севастополя прогремела серия мощных взрывов. Оккупационные «власти» города заявили об атаке морских дронов и работе ПВО по «воздушной цели». После этого местный морской транспорт приостановил работу — рейд перекрыт, катера и паромы через Севастопольскую бухту не ходят, и их пытаются заменить автобусами.

А почти пять месяца до этого, 29 октября 2022 года, базу Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте также атаковал рой морских и воздушных дронов. В результате беспрецедентной атаки, по данным минобороны РФ, повреждение получил только морской тральщик Иван Голубец. Тем не менее, ряд военных экспертов, опираясь на видеозаписи, предположили, что атаку подвергся и фрегат Черноморского флота класса Адмирал Григорович, вооруженный крылатыми ракетами Калибр.

Через две недели после осеннего инцидента президент Украины Владимир Зеленский инициировал сбор средств на первый в мире флот морских боевых дронов. И за первую неделю через фандрейзинговую платформу UNITED24 были собраны средства на 25 из 100 запланированных дронов, каждый стоимостью 10 млн грн.

Полную версию интервью с Александром Коваленко читайте здесь.