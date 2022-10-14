«Привыкнем ездить без навигаторов». Как будут «глушить» иранские дроны Shahed-136 — Defense Express 14 октября, 13:32 Эксклюзив НВ Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото:DR)

Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Радио НВ объяснил, как будет работать оборудование по борьбе с иранскими дронами Shahed-136, которое может передать Украине НАТО.

«Должен делать только предположения, потому что без наименования, исследования спецификации, трудно что-то сказать. Но учитывая, что Shahed-136 не имеет прямой телеметрии, то есть он работает автономно, по координатам, то я бы поставил на то, что речь идет о передаче значительного количества (сотен единиц) специальных глушилок GPS и другой спутниковой навигации», — рассказал Катков.

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Они, по словам эксперта, будут сбивать с курса иранские дроны-камикадзе, которые использует Россия:

«Когда он теряет связь со спутниками, должен перейти на инерциальную систему наведения, банальный автопилот, который просто выдерживает его на определенном курсе. Без спутниковой навигации погрешность составит более 5% от расстояния. Это значит, что он вполне может упасть в полях, совершенно бесконтрольно. Он не сможет попасть не просто в какой-нибудь объект инфраструктуры, а может не попасть в город. В таком случае нам придется свыкнуться ездить, например, без навигаторов во время воздушной тревоги. Но, думаю, это самая маленькая плата, которая может быть».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс передаст Украине оборудование для борьбы с иранскими дронами.

Впервые о применении такого беспилотника сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

По данным Воздушных сил ВСУ Украины, Россия получила из Ирана около 300 дронов-камикадзе. А президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на военную разведку 11 октября заявил, что Россия заказала у Ирана еще 2400 беспилотников-камикадзе Shahed.

Инфографика: НВ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ сбивают по меньшей мере 85% иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136, которые выпускает Россия по территории Украины.

Также NYT со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что Израиль предоставляет Украине базовые данные по иранским дронам.