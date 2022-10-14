«Привыкнем ездить без навигаторов». Как будут «глушить» иранские дроны Shahed-136 — Defense Express

14 октября, 13:32
Эксклюзив НВ
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Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото:DR)

Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото:DR)

Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Радио НВ объяснил, как будет работать оборудование по борьбе с иранскими дронами Shahed-136, которое может передать Украине НАТО.

«Должен делать только предположения, потому что без наименования, исследования спецификации, трудно что-то сказать. Но учитывая, что Shahed-136 не имеет прямой телеметрии, то есть он работает автономно, по координатам, то я бы поставил на то, что речь идет о передаче значительного количества (сотен единиц) специальных глушилок GPS и другой спутниковой навигации», — рассказал Катков.

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Они, по словам эксперта, будут сбивать с курса иранские дроны-камикадзе, которые использует Россия:

«Когда он теряет связь со спутниками, должен перейти на инерциальную систему наведения, банальный автопилот, который просто выдерживает его на определенном курсе. Без спутниковой навигации погрешность составит более 5% от расстояния. Это значит, что он вполне может упасть в полях, совершенно бесконтрольно. Он не сможет попасть не просто в какой-нибудь объект инфраструктуры, а может не попасть в город. В таком случае нам придется свыкнуться ездить, например, без навигаторов во время воздушной тревоги. Но, думаю, это самая маленькая плата, которая может быть».

https://www.youtube.com/watch?v=MqDRFjcOCOc&t=154s

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс передаст Украине оборудование для борьбы с иранскими дронами.

Впервые о применении такого беспилотника сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

По данным Воздушных сил ВСУ Украины, Россия получила из Ирана около 300 дронов-камикадзе. А президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на военную разведку 11 октября заявил, что Россия заказала у Ирана еще 2400 беспилотников-камикадзе Shahed.

Инфографика: НВ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ сбивают по меньшей мере 85% иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136, которые выпускает Россия по территории Украины.

Также NYT со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что Израиль предоставляет Украине базовые данные по иранским дронам.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   НАТО Беспилотник Беспилотники Радио НВ Война России против Украины дроны-камикадзе Shahed-136

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